Löbaus Problemzonen werden schöner Eine Studie machte vor einigen Jahren Schandflecke in der Stadt aus. Etliche sind inzwischen saniert.

Saniert: Das Eckhaus am Neumarkt stand lange leer. Die Inhaberin des Pfleegedienstes „Pflege mit Herz“ sanierte es und richtete Wohnungen für Senioren ein. © Rafael Sampedro

Große, alte Gebäude an Durchgangsstraßen und Straßenecken haben es besonders schwer. Sie sind für Investoren unattraktiv und verfallen daher häufig. Das hat die Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung in einer Studie für die Stadt Löbau vor einigen Jahren festgestellt. Das Eckhaus an der Äußeren Bautznerstraße/Neumarkt erfüllt beide Kriterien. Dennoch ist es ein Schmuckstück geworden. Die Unternehmerin Ivette Riegel aus Löbau sanierte in das Haus und eröffnete Anfang 2016 eine Seniorenresidenz.

Im Löbauer Stadtgebiet gibt es einige solcher Beispiel, wo sich alte Häuser zu schmucken Hinguckern entwickelt haben, Dreckecken schöner geworden sind. Nicht nur private Investoren haben saniert, sondern auch die Stadt selbst.

Einige der Gebäude und Bereiche, die nun saniert sind, hatte die Stadtentwicklungsgesellschaft damals in ihrer Studie über Löbaus Entwicklung als besondere Problemzonen ausgemacht, zum Beispiel die Heilig-Geist-Kirche, das Stadthaus oder auch die Äußere Bautzner Straße mit ihrer Häuserzeile.

Während anderswo gebaut wurde, ist dort seither allerdings noch nicht viel passiert. Die Gebäude machten stattdessen in der jüngsten Zeit Negativschlagzeilen. Ende des vergangenen Jahres stürzten Dachteile herab, der Gehweg musste aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden.

