Löbaus Messepark glänzt mit Besucherzahlen Auch 2017 werden Stars und Messen neben weiteren Events eine wichtige Rolle spielen. Der Tag der Sachsen gehört dazu.

Die Besucherzahlen können sich sehen lassen: 165 000 Gäste kamen im Vorjahr in den Löbauer Messepark. Davon nutzten die Blumenhalle 18 000 Besucher, was einem Anteil von elf Prozent entspricht. Diese Zahlen nennt Joachim Birnbaum. Der Messepark-Geschäftsführer zeigt sich mit der Bilanz für 2016 sehr zufrieden. Zum Größenvergleich der Gesamtbesucherzahlen: Das sind rund zehnmal mehr Menschen, als Löbau Einwohner hat.

Ab Januar 2015 übernahm die Landesgartenschau Löbau gGmbH zudem das Veranstaltungsmanagement der Johanniskirche Löbau. Die historischen Mauern mit dem modernen Anbau entwickelten sich ebenfalls zur Publikumsstätte für Kultur und Unterhaltung. 4 000 Menschen kamen da 2016 in die Johanniskirche. Das Messeparkgelände sei auch Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern geworden, so Birnbaum. Tschechen, Polen und selbst Österreicher ließen sich so manches Event nicht entgehen.

Ob die Besucherzahlen noch zu toppen sind, wird 2017 zeigen. Optimistisch kann da das Messeparkteam mit Joachim Birnbaum an der Spitze und Veranstaltungsmanagerin Sarah Weiß auf jeden Fall in die Zukunft blicken. Denn wie im Vorjahr ist es ihnen und den Mitarbeitern gelungen, hochkarätige Stars nach Löbau zu lotsen. Dazu zählt Maite Kelly, eine irisch-amerikanische Sängerin mit deutschen Wurzeln und zweitjüngstes Kind der berühmten Kelly-Family, die rund 20 Millionen Tonträger weltweit verkaufte. Sie wird Mitte März in Löbau zu erleben sein. „Das macht uns stolz, dass diese Künstlerin zu uns kommt“, sagt Joachim Birnbaum. Im Mai steht RTL-Star Chris Tall auf der Bühne. Nik P. und Band geben ihren mittlerweile fünften Gastauftritt in der Stadt.

Der Österreicher ist im September mit seiner Band zu erleben. Dazu sind fünf große Messen – Konventa, Insidertreff, Baumesse, Feiern und Genießen sowie die Robert Oettel Kleintierschau – fest eingeplant. Andere Messen, wie die „Sport Frei“, die Landwirtschaftsausstellung oder die Pflegemesse finden im zweijährigen Rhythmus – also 2018 dann wieder – statt. Dazu kommen noch jede Menge weiterer Konzerte und Veranstaltungen.

Bei den Agenturen hätten sich im Laufe der Zeit die idealen Bedingungen vor Ort herumgesprochen, betont der Geschäftsführer. „Künstler sagen uns immer wieder, der Standort ist vergleichbar mit Großstädten wie Berlin oder Dresden“, sagt Joachim Birnbaum. Verzichtet aber wird in diesem Jahr auf das Hexenbrennen, da sich Veranstaltungen dann überschneiden würden.

Groß eingebunden wird der Messepark zum anstehenden Tag der Sachsen. Stadtzentrum und Messegelände werden durch eine Meile miteinander verknüpft. Im Areal befindet sich das Projektbüro für den Tag der Sachsen. Absolventen der Hochschule Görlitz-Zittau bereiten zusammen mit städtischen Mitarbeitern derzeit das dreitägige Großereignis für Anfang September in Löbau vor.

Einige weitere Höhepunkte verrät Joachim Birnbaum jetzt schon: Der Landesverband der Kleingärtner mit den Natur- und Heimatfreunden Löbau und Unterstützung durch ein Jugendprojekt bindet den Seifertschen Garten für die Besucher ein. Die Natur- und Heimatfreunde wollen ihren künftigen Vereinssitz später hierher verlegen. Bei den Setzbecken baut die Handwerkskammer 30 Pagodenzelte auf, um die Vielfalt der Gewerke zu präsentieren. Am Viadukt errichten Lehrlinge ein Umgebindehaus.

Statt einem Rummelplatz soll es auf der großen Wiese die umfangreiche Landwirtschaftspräsentation von der Historie bis in die Zeit der Moderne geben. Dabei geht es sogar tierisch zu. Selbst der bekannte Freizeitpark Belantis ist mit Spielmodulen dann dabei. „Es gibt auf jeden Fall noch die Überraschung, unter welchem Motto der Tag der Sachsen bei uns in Löbau laufen wird“, so Birnbaum. Ideen dazu existieren schon im Sachsentag-Team. Und so viel darf gesagt werden: Kostüme sollen eine wichtige Rolle spielen.

