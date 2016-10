Löbaus Messehalle wird grün

Das Thema Landwirtschaft wird immer wichtiger für Löbaus Messehalle. Nachdem die Robert-Oettel-Schau inzwischen zum vierten Mal immer mehr Kleintiere in die Messehalle bringt, ist rundherum inzwischen eine Landwirtschaftsausstellung entstanden, die diesen Namen verdient. Nach einem ersten Versuch vor zwei Jahren steht nun ein Konzept, das alle Facetten berücksichtigt. Sarah Weiß vom Messepark und dessen Geschäftsführer Joachim Birnbaum haben dazu jede Menge Oberlausitzer Firmen ins Boot geholt. Geholfen hat dabei der große Erfolg des Sächsischen Landeserntedankfests 2015 in Löbau, berichten die beiden. Und so ist es beispielsweise gelungen, gleich acht Firmen mit ihren Landmaschinen ins Boot zu holen, die mit mehreren großen und kleinen Fahrzeugen auf dem Außengelände für Blickfänge sorgen werden.

Dazu kommen eine ganze Reihe Direktvermarkter aus der Region, die auf dem Messegelände anzutreffen sein werden. Mehrere Hofläden, der Lama-Hof aus Seifhennersdorf oder ein Ziegenhof aus der Nähe von Bad Muskau gehören dazu. Erstmals in Löbau wird es eine Katzenausstellung der Katzenfreunde Lausitz/Niederlausitz aus Cottbus geben. In der Blumenhalle sind somit Tiere zu sehen, die schon Wettbewerbe gewonnen haben. Diese in Löbau zeigen zu können, sei eine Herausforderung, sagt Birnbaum. Die Fahrt von Cottbus bis hierher dauere für die Tiere aufgrund des langsamen Vorankommens auf den Landstraßen grenzwertig lange. Noch längere Fahrten würden für die Tiere zu viel Stress bedeuten. Erstmals in der Messehalle in Löbau zu sehen sein werden Zierfische und andere Wassertiere der Aquarianer vom Verein Wasserstern aus Bautzen. Auch eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse ist angekündigt. Über den Bauernverband Oberlausitz, die Kreisentwicklungsgesellschaft Eno und andere werden zudem die sogenannten Grünen Berufe sowie Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt.

Eröffnet wird Löbaus erste Landwirtschaftsausstellung in diesem Format von Staatssekretär Herbert Wolff. Die Schau leiste „einen wichtigen Beitrag, der Bevölkerung die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie die Vielfalt landwirtschaftlicher Erzeugnisse näher zu bringen“, erklärte er vorab.

Herzstück der Schau bleibt jedoch die Kleintierschau in der Messehalle. Deren Zuspruch ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, sagt Ausstellungsleiter Harald Scholze. Dieses Jahr zeigen die beteiligten Züchter immerhin 1 400 Rassegeflügel-Tiere, darunter 22 Puten, 20 Gänse und 100 Enten. Dazu kommen 240 Kaninchen. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 90 Tiere beim Geflügel und um 70 bei den Kaninchen – und sei vor allem auf die sehr guten Bedingungen in der Messehalle zurückzuführen, sagt Scholze. Licht und Klima in einer Ausstellungshalle seien sehr wichtig, in der großen Löbauer Halle passe das sehr gut. Im Oettel-Verein sind die Züchtervereine aus Lauba, Löbau, Horka und Görlitz vertreten. Deren Mitglieder zeigen ihre Tiere, und auch darüber hinaus können Interessierte sich beteiligen und ihre Zuchterfolge präsentieren.

Wird die Landwirtschaftsausstellung ein Erfolg, soll sie fortgeführt werden. Nächstes Jahr zum Tag der Sachsen aber wahrscheinlich noch nicht, da nach derzeitigem Stand der Planungen auf der Löbauer Wiese das Thema Landwirtschaft eine Rolle spielen soll. Für 2018 und auch danach im Zwei-Jahres-Rhythmus seien weitere Auflagen aber durchaus denkbar. Die Oettel-Kleintierschau soll weiterhin jährlich präsentiert werden. Hier gehe es darum, die Vereinsarbeit zu fördern, den Züchtern das Präsentieren ihrer Arbeit und das Werben von Nachwuchs zu ermöglichen, betont Joachim Birnbaum.

