Löbaus Film für den Sachsentag

Löbau. Löbau schreitet mit Volldampf in Richtung Tag der Sachsen 2017. Die Stadt nutzt jede, sich bietende Möglichkeit, um für die Großveranstaltung im kommenden Jahr zu werben. Sie präsentiert sich auf Messen und Festen in ganz Sachsen und gibt dabei Einblicke ins Löbauer Leben.

Seit Donnerstag ist nun die Werbepalette der Stadt komplett: Denn während der Stadtratssitzung präsentierte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) allen Anwesenden den neuen Imagefilm zum Tag der Sachsen. Wer die Präsentation verpasst hat, kann sich den fünfminütigen Streifen auf der Internetplattform „YouTube“ anschauen und dabei bekannten Löbauern beim Werben für ihre Stadt zusehen. Schwerdtner-Chef Wicky Löffler grüßt zum Beispiel aus der Backstube, Unternehmerkollege und Schmorrde-Geschäftsführer Reinhard Keßner ist sich sicher, dass „Löbau dem Tag der Sachsen seinen Stempel aufdrücken wird“ und Annekatrin Förster lässt auf einem Löbauer Piano sinnbildlich die Musik spielen. Eben so, wie es nächstes Jahr im September in Löbau der Fall sein soll. Aber nicht nur das: Im Film werden auch der Gusseiserne Turm, das Haus Schminke und das schmucke Löbauer Umland gezeigt. Nicht fehlen darf ein kleiner Einblick in die Geschichte der Stadt – sowohl in die frühere als auch die gegenwärtige. Dabei haben die Filmemacher besonderen Wert darauf gelegt, Löbau für seinen überregionalen Ruf zu rühmen, den es seit Bestehen des Messe- und Veranstaltungsparks erlangt hat.

Wer im Internet aber nach dem Video zum Sachsentag 2017 sucht, muss aufpassen. Denn es kursieren gleich zwei Werbefilmversionen auf YouTube: Nämlich der offizielle Film, produziert von Oberlausitz TV und ein Privatfilm, erstellt von Hartmut Münnich. Letzterem ist es wichtig zu betonen, dass sein Sachsentagvideo zuerst auf dem Markt gewesen ist. „Es ist bereits seit Januar fertig“, so Münnich. Gedreht hat er es in Abstimmung mit Alfred Simm, Chef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde, kurz Osef. Die Osef-Mitglieder haben den Streifen selbst immer mal wieder genutzt, um für Löbau Werbung zu machen. Aber auch die Stadt hat den Film schon zu Werbezwecken eingesetzt. Zum Beispiel an ihrem Stand bei der diesjährigen Konventa. Das teilt Stadtsprecherin Eva Mentele mit. Zum Werben für den Sachsentag habe man sich dann aber doch dafür entschieden, einen anderen Film drehen zu lassen.

