Löbaus Dreh mit den Asylwohnungen Die Wobau ließ die Sanierung von vier Häusern aus einem Flüchtlings-Programm fördern. Einziehen werden andere.

Die Fassaden der Mehrfamilienhäuser an der Äußeren Bautzner Straße 25 bis 31 strahlen frisch saniert. Jetzt schreitet der Innenausbau voran. Die ersten Wohnungen sollen im November bezugsfertig sein. © Rafael Sampedro

An der Äußeren Bautzner Straße scheint es seit wenigen Tagen, als sei die Sonne aufgegangen. Die Baugerüste an den vier Mietshäusern Nummer 25 bis 31 sind verschwunden. Strahlend hell leuchten die sanierten historischen Fassaden. 28 Jahre nach dem Mauerfall hat in Löbau damit ein weiteres Stück im Wortsinne grauer DDR-Geschichte ein Ende genommen. 40 Wohnungen hat die städtische Wohnungsverwaltung und Bau GmbH (Wobau) hier saniert, 2- und 3-Raumwohnungen zwischen 50 und 70 Quadratmetern. Die Häuser Nummer 25 und 27 bekamen sogar einen Aufzug und der Mietpreis von vier Euro pro Quadratmeter macht die Wohnungen neben der zentralen Lage noch zusätzlich attraktiv für viele Mieter. „Wegen der Förderung sind die Mietpreise auf diesem Stand gedeckelt“, erklärt Andrea Heinke, Geschäftsführerin der Wobau.

Bund, Freistaat und die Stadt Löbau haben die Sanierung nämlich im Rahmen des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz gefördert. Ein großer Geldgeber taucht auf dem Bauschild indes nicht auf. Der für die Denkmalschutz-Förderung nötige Eigenanteil der Kommune stammt nämlich nicht unmittelbar aus Löbaus Stadtkasse, sondern aus Mitteln des 2015 aufgelegten Landesprogramms Flüchtlingswohnungen. Dieses Landesprogramm bezuschusst den kommunalen Wohnungsbau, stellt als Bedingung aber eine Zweckbindung der Wohnungen: Zehn Jahre nach Abschluss der Sanierung muss der Wohnraum vorrangig für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge oder ersatzweise für Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II ( besser bekannt als Hartz IV) genutzt und vorgehalten werden.

Das Sächsische Innenministerium bestätigte auf Anfrage, dass die Stadt Löbau Zuschüsse nach dem Landesprogramm für die vier Mietshäuser in der Äußeren Bautzner Straße beantragt und bewilligt bekommen habe – insgesamt 242 264,20 Euro, die teilweise bereits ausgezahlt wurden. Auch Görlitz etwa ließ sich die Sanierung denkmalgeschützter Bausubstanz auf diese Art mitfinanzieren. Als die damit verbundene Zweckbindung dort öffentlich wurde, gab es auch Empörung. Einerseits befürchteten manche eine Ghetto-Bildung von Ausländern und sozial Schwachen. Andererseits empfanden es viele als ungerecht, sich selbst nur eine alte Wohnung leisten zu können, während Flüchtlinge und Hartz-IV-Bezieher aufwendig sanierte Wohnungen bekommen sollen.

„In den Wohnungen gibt es keine goldenen Wasserhähne“, sagt Wobau-Vorstand Andrea Heinke, die Vorgabe sei, einen „Mittleren Standard“ zu schaffen. Dieser sei zugegeben bei einer frisch sanierten Wohnung höher als in einem Jahrzehnte alten Objekt. Die Wobau hat aber ohnehin einen Weg gefunden, die Sanierung aus Mitteln des Landesprogramms Flüchtlinge mitfinanzieren zu lassen, ohne dass dort am Ende wirklich viele Flüchtlinge oder Hartz-IV-Empfänger einziehen werden. Das Programm sieht nämlich eine Tausch-Option vor. Statt den sanierten Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, kann man auch einfach andere Wohnungen aus dem Bestand mit der zehnjährigen Zweckbindung versehen. Patricia Vernhold vom Innenministerium informiert: „Mindestens eine Wohnung muss jedoch in dem sanierten Gebäude für den im Förderprogramm vorgesehenen Personenkreisverbleiben.“ Das wären vier Wohnungen.

Wobau-Chefin Andrea Heinke: „Wir nehmen diese Option in Anspruch und tauschen gute 30 über den Bestand.“ Aufgrund der derzeitigen Flüchtlings-Situation in Löbau hält sie es für wenig wahrscheinlich, dass an der Äußeren Bautzner Straße tatsächlich Flüchtlinge einziehen werden. Und auch die Vermietung an Hartz-VI-Empfänger berge nicht zwingend die Gefahr, dass dort ein sozialer Brennpunkt entstehe. „Das kann genauso gut die Floristin sein, die ihr geringes Gehalt mit SGB II aufstockt und damit einen Anspruch auf eine solche Wohnung hat“, erklärt die Wobau-Chefin.

Dass die Tauschoption den Zweck des Landesprogramms Flüchtlingswohnungen unterlaufe, sieht man beim Innenministerium nicht. Auf SZ-Anfrage heißt es: „Zweck der Richtlinie ist es unter anderem, die Integration von Flüchtlingen in das Stadtquartier durch frühzeitiges dezentrales Wohnen zu erleichtern. Die Belegung eines Hauses mit vielen Wohnungen nur durch Flüchtlinge könnte diesem Anliegen entgegenstehen.“

