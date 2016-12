Löbaus Berghäusel wird immer schmucker Seit einem Jahr wird das 200 Jahre alte Gebäude saniert. Die Bauherrin ist glücklich und angespannt zugleich.

Löbau. Ines Koch ist ein Farbtupfer an einem grauen Nachmittag im Dezember auf dem Löbauer Berg. Trübe Sicht und eisige Kälte können der Wirtin der Turmgaststätte aber nichts anhaben – zumindest in Sachen Gemütslage. Denn immer dann, wenn Frau Koch von der Gaststätte die wenigen Meter hinab zu ihrem Berghäusel läuft, breitet sich automatisch ein Lächeln in ihrem Gesicht aus.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die blonde Frau damit begonnen, das Berghäusel sanieren zu lassen. Über 200 Jahre ist das Gebäude alt und stand für lange Zeit leer. Im Dezember 2015 glich es noch einer Ruine. Heute sieht die Welt ganz anders aus. Ein neues Dach ist schon lange auf dem Haus. Fenster und Türen sind auch schon eingebaut. Wären jetzt noch die roten Klinker hergerichtet, könnte man denken, das Berghäusel sei schon bereit für seine ersten Besucher. So weit ist es aber noch lange nicht. Denn im Inneren gibt es noch einiges zu tun. Auch, wenn in den vergangenen Monaten schon viel passiert ist.

Der Rohbau in der oberen Etage ist zum Beispiel komplett fertig. In den einzelnen Räumen hängen sogar schon die Heizkörper an der Wand, und Türen aus schickem Fichtenholz sind ebenfalls in die Angeln gehoben worden. Sogar die dunklen Bodenfliesen, welche später einmal die Badezimmer der Gästezimmer veredeln sollen, liegen parat, genauso wie Waschbecken und Toilettenschüsseln. Gefliest und eingebaut werden kann aber noch nicht. Denn Ines Koch hat mit Problemen zu kämpfen, von denen sie eigentlich gehofft hatte, sie bereits eher los zu sein – nämlich fehlende Strom- und Wasseranschlüsse.

Im August war Frau Koch noch frohen Mutes, dass spätestens im Herbst dieses Jahres neue Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen verlegt werden können. Vom Plateau des Gusseisernen Turms sollten die Leitungen in Richtung Berghäusel in die Erde gebracht werden. Die dafür notwendigen Baugenehmigungen stehen aber weiterhin aus. „Die Verfahren laufen“, sagt Frau Koch. Aber nicht nur das: Um das Berghäusel mit genügend Strom versorgen zu können, muss die Bauherrin eine zusätzliche Leitung legen lassen. Diese soll an einen Stromkasten in der Nähe des Honigbrunnens angeschlossen werden. Das kostet natürlich Geld, das Frau Koch nicht eingeplant hatte. „Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es machen soll“, sagt sie. Rund 20 000 Euro würden die Mehrkosten betragen, die zu der ohnehin schon üppigen sechsstelligen Summe für die Sanierung des Berghäusels hinzukämen, so Ines Koch.

Um nicht alles aus eigener Tasche stemmen zu müssen, hat sich die Bauherrin auf die Sponsorensuche gemacht und außerdem geprüft, ob es Fördermittel für ihr Bauprojekt geben könnte. Beides ist ergebnislos verlaufen. Aufgeben möchte die Wirtin aber nicht. „Vielleicht gibt es ja noch Spenden für die zusätzliche Stromleitung“, hofft sie.

Nun steht aber erst einmal Weihnachten vor der Tür – das Fest der Besinnlichkeit und Gemütlichkeit. Ob Frau Koch dazu kommen wird, beides zu genießen, wisse sie noch nicht. Sie geht angespannt in die Weihnachtstage. „Neben dem Berghäusel muss ja auch in der Gaststätte alles gut laufen. Das ist schon anstrengend“, sagt sie. Die Entscheidung, Sanierung und Tagesgeschäft in der Gaststätte parallel zu organisieren, bereut die Wirtin aber nicht. „Ich bin froh darüber, es so gemacht zu haben“, sagt Frau Koch. Vor allem deswegen, weil sie nach Sanierung des Berghäusels mehr Gästezimmer anbieten kann. „Die Buchungen für unsere Gästezimmer in der Turmgaststätte laufen sehr gut. Ich brauche mehr Platz“, so die Wirtin.

Bis die ersten Gäste im Berghäusel übernachten und von ihren Zimmern hinab auf Löbau und die umliegenden Berge blicken können, dauert es noch eine Weile. Ines Koch hat das Ziel, pünktlich zum Tag der Sachsen zu öffnen. So lange bleibt ihr Nervenkostüm wohl noch angespannt. Hinter eine Baustelle kann die blonde Frau aber schon jetzt einen Haken machen: Rund um das Berghäusel steht seit Kurzem ein neuer, verzinkter und pulverbeschichteter stabiler Zaun. Der wertet das Areal nicht nur optisch auf, sondern ist auch sicher vor Vandalen. Den Holzzaun, welcher zuvor das Berghäusel umrahmte, hatten Grobiane mit ihren überschüssigen Kräften nämlich regelmäßig malträtiert.

