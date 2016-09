Löbauer Wiesn auf dem Zuckerplateau

2. Löbauer Wiesn auf dem Zuckerplateau vor der Messehalle.

Auf der Bühne die Band Experience mit Hits zum Mitsingen das Publikum unterhielt.



Die zweiten Löbauer Wiesn fanden am vergangenen Wochenende auf dem Zuckerplateau vor der Messehalle der Stadt am Berge statt. In der Halle hatten etwa 200 Händler ihre Stände mit Trödel bestückt. Da hatten die Besucher reichlich zum Anschauen und natürlich auch zum Kaufen. Und auf der Bühne gab es für die Wiesn-Besucher unter anderem von der Band „Experience“ Hits zum Mitsingen. Die kleinen Gäste hatten an den drei Wiesn-Tagen vor allem Spaß und Unterhaltung an den Fahrgeschäften.

