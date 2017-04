Löbauer starten in die Radel-Saison Martin Noack ruft mit seiner Initiative dieses Wochenende zum Anradeln auf. Über den Sommer gibt es dann regelmäßig gemeinsame Treffs und Touren.

Martin Noack bietet mit seiner Initiative „Wir bewegen aktiv und präsent“ im Frühjahr und Sommer wieder geführte Radtouren an. © Matthias Weber

Mit dem Frühjahr startet auch die Fahrradsaison. Das heißt für Martin Noack: Endlich wieder ab auf’s Rad. Der begeisterte Radler und Kopf der Initiative „Wir bewegen aktiv und präsent“ setzt sich für Freizeitaktivitäten mit Bewegung ein. An diesem Sonnabend ruft der Ebersdorfer alle Freizeitradler zum Anradeln auf. Gestartet wird gemeinsam um 9.30 Uhr an der Tourist-Information Löbau. Jeder, der mitmachen will, kann sich dort mit seinem Fahrrad einfinden. Das Ziel, die Streckenlänge, Stärke der Gruppe und Dauer der Radtour bestimmen die Teilnehmer selbst. Noack, der in der Löbauer Umgebung als „Radel-Martin“ bekannt ist, bietet aber auch selbst eine geführte Radtour an diesem Tag an. Die Löbauer Stadttour beträgt 12,5 Kilometer.

Unter dem Motto „Spaß am Radeln“ treffen sich begeisterte Fahrradfahrer dann künftig außerdem jeden Dienstatg 17 Uhr am Gemeindezentrum Lawalde, ebenfalls dienstags 18 Uhr ist Treff am Gemeindeamt Herwigsdorf und donnerstags wird gemeinsam 15 Uhr in Großschweidnitz am Gemeindezentrum gestartet. Die Teilnehmer bestimmen selbst das Ziel, die Streckenlänge und auch, wie lange sie gemeinsam radeln. Martin Noack plant weitere geführte Radwanderungen in diesem Jahr: im Mai, Juni, Juli und September jeweils am letzten Sonnabend des Monats um 14 Uhr. Start ist dann an der Tourist-Information Löbau. Sowohl an Einzelradler als auch für Gruppen werden Kinderräder, Stadträder, Trekkingräder und E-Bikes auf Voranmeldung ausgeliehen. Außerdem bietet die Initiative einen Hol- und Bringedienst an, der Räder an jeden gewünschten Punkt des Radwanderwegenetzes bringt. Ab Löbau werden nach Voranmeldung auch Fahrten mit dem Fahrradanhänger angeboten.

Um Radlern Ideen für Touren zu liefern, hat die Initiative einen Radwanderkalender der Verwaltungsgemeinschaft Löbau heraus für 2017 erstellt. Darin enthalten sind Veranstaltungen sowohl für Trekking- und Freizeitradler, Mountainbiker als auch Rennradler. Im Radwanderkalender ist außerdem die Anfahrt ab Löbau zum neu erbauten Umgebindehaus-Radweg beschrieben. Dieser führt entlang der alten Eisenbahntrasse Löbau – Cunewalde– Halbendorf/Gebirge, berichtet Martin Noack.

Infos: Martin Noack, Tel. 03585 402420

