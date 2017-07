Löbauer Senioren engagieren sich beim Tag der Sachsen Der OB hat sich jetzt mit dem Seniorenrat getroffen und Bilanz über die bisherige Arbeit gezogen. Fest steht: Die älteren Bürger wollen aktiv mitgestalten.

Löbau präsentierte sich beim Tag der Sachsen 2016 in Limbach-Oberfohna. © Stadt Löbau

Etwas mehr als ein Jahr nach der Neuberufung des Seniorenrats der Stadt Löbau hat Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) die Ratsmitglieder jetzt im Löbauer Rathaus empfangen, um gemeinsam eine Bilanz über die Arbeit des vergangenen Jahres zu ziehen. In seinem Sitzungszimmer hörte sich der Oberbürgermeister die Anliegen der älteren Generation an. Unter anderem wurde das Thema „Erreichbarkeit öffentlicher Toiletten“ behandelt. Der Seniorenrat hat in dieser Hinsicht auch selbst eine Initiative gestartet und möchte die Aktion „Nette Toilette“ ins Leben rufen. Händler und Lokale in der Stadt werden gebeten, dabei mitzumachen und ihre Sanitärräume auch für Löbau-Besucher zur Verfügung zu stellen. Derzeit werden noch Rückmeldungen der Gewerbetreibenden gesammelt. Zum „Tag der Sachsen“, der vom 1. bis 3. September stattfindet, soll die Aktion stehen, so der Plan. Mitgebracht haben sie die Idee dazu aus Löbaus Partnerstadt Ettlingen in Baden-Württemberg.

Auch über die Möglichkeiten zu Ruhepausen für Senioren im Stadtgebiet wurde in der Runde mit dem OB gesprochen. Oberbürgermeister Buchholz erklärte den Mitgliedern des Seniorenrates wiederum die vielschichtigen Aufgaben der Löbauer Stadtverwaltung. Zudem bekamen die Ratsmitglieder Informationen zum Stand aktueller Baumaßnahmen in Löbau.

Für beide Seiten sei das Treffen ein informativer und angenehmer Nachmittag, resümiert die Stadtverwaltung. Löbaus Senioren hätten dabei gezeigt, dass sie aktiv am Stadtgeschehen teilhaben wollen. Das belegen auch die Aktivitäten der Senioren. Zum „Tag der Sachsen“ haben sich bereits einige Mitglieder des Seniorenrates freiwillig als Helfer gemeldet. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz freut sich über das Engagement der Ratsmitglieder. Nach wie vor sucht die Stadt Löbau Freiwillige, die sich bei der Organisation des großen Festes engagieren.

Ein Seniorenrat wurde in Löbau erstmals im Jahr 2001 gebildet. Er besteht aus engagierten Bürgern. Sie werden aus Vorschlägen von Vereinen und Einrichtungen vom Oberbürgermeister berufen. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich. Der Seniorenrat arbeitet unabhängig, ist parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Der Löbauer Seniorenrat vertritt die besonderen Belange und Interessen der älteren Einwohner gegenüber der Stadtverwaltung, dem Stadtrat sowie Vereinen und sozialen Einrichtungen. (SZ)

