Löbauer Schweineohren begeistern die Welt Ein Film der Bäckerei Schwerdtner hat einen Internet-Hype ausgelöst. Millionen schwärmen vom „magischen Gebäck“.

Louis, das Enkelkind von Schwerdtner-Chef Wicky Löffler, warb mit einem herzhaften Biss in ein Schweineohr auch schon für die Bäckerei seines Opas. In den USA sind jetzt viele ganz scharf auf die Nascherei aus Löbau. © pigmentart

Manchmal braucht es nur ein bisschen Blätterteig und Schokolade, um blitzartig weltweit bekannt zu werden. Dieser Coup gelang jetzt der Löbauer Bäckerei Schwerdtner – allerdings ganz unbeabsichtigt. Jana Pfennig ist Produktionsleiterin des Betriebs an der Breitscheidstraße. Ein wenig verwundert war sie schon, als sich in den letzten Tagen auf der Facebookseite des Unternehmens Anfragen aus dem Ausland mehrten – etwa auf Spanisch oder Englisch. Ob die Bäckerei ihr Süßgebäck auch ins Ausland versende oder ob es einen Internet-Shop gebe, wurde da gefragt.

Jana Pfennig fand heraus: Ohne Wissen des Unternehmens hatte sich binnen weniger Tage ein Internet-Hype um die süßen „Schweineohren“ entfesselt. Schuld daran ist der von einem Londoner Unternehmen betriebene Internetsender „superviral TV“. Der Kanal ist so eine Art „Sendung mit der Maus“– bloß international. Auf dem Sender laufen kleine Filme aus aller Welt darüber, wie etwa Kartoffelchips entstehen, wie man Tennisbälle herstellt oder wie der Radwechsel bei einem Monster-Truck funktioniert. Unter dem Titel „Magical German Pastry Processing“ also „Magische Deutsche Gebäck-Herstellung“ und mit einem Link auf die Internetseite der Löbauer Bäckerei teilte der Sender am 10. Januar einen Dreiminüter über die Herstellung von Pfannkuchen und Schweineohren.

„Wir haben schon vor rund acht Jahren eine Reihe von kleinen Image-Filmen produziert“, sagt Jana Pfennig der SZ, „die laufen in Dauerschleife auf Bildschirmen in unseren Filialen.“ Und außerdem hat das Unternehmen die Filme noch auf seine eigene Seite und den Internet-Kanal „Youtube“ gestellt. „Da hatte der Film in den letzten sieben Jahren 2,2 Millionen Aufrufe. Das ist schon beachtlich“, sagt die Produktionsleiterin. Diesen Wert hat die Plattform „superviral TV“ allerdings innerhalb von nur drei Wochen mehr als verdoppelt. Am Mittwoch stand der Zähler bei 4,7 Millionen Aufrufen.

Mittlerweile haben auch andere Internet-Sender den Film geteilt und heizen den Hype noch weiter an. Die Zuschauer aus aller Welt überschlagen sich teilweise vor Begeisterung über das Löbauer Süßgebäck. Eine Zuschauerin aus den USA schreibt etwa: „Ich möchte den Rest meiner Tage in dieser Bäckerei verbringen.“ Ein anderer Amerikaner lobt: „Diese Art der Perfektion ist bei uns in Kalifornien nicht zu bekommen.“ Ein US-Internetsender teilt mit, dass er die Welt durch das Teilen von „Wahrheit, Hoffnung und Menschlichkeit“ verbessern möchte und Schwerdtners Imagefilm für diese Mission einfach „großartig“ sei. „Es gab allerdings auch durchaus kritische Kommentare“, sagt Jana Pfennig – übrigens fast ausschließlich von deutschen Zuschauern.

Jana Pfennig und Schwerdtner-Chef Wicky Löffler sind natürlich glücklich über die internationale Begeisterung für ihre Pfannkuchen und Schweineohren. Versandwünschen erteilen sie aber eine freundliche Absage. „Wir produzieren hier täglich frische Produkte ohne Konservierungsmittel. Die eignen sich nicht für einen Versand“, sagt Jana Pfennig. Gerade habe sie die Anfrage eines Unternehmens aus Kanada erhalten, ob Schwerdtner die Waren tiefgekühlt liefern könne. Aber auch dieses Unternehmen ließ sie wissen, dass Schwerdtner auch künftig bei seiner traditionellen Produktionsweise bleiben wolle. „Wir beliefern nahezu ausschließlich die eigenen 48 Filialen zwischen Zittau und Dresden“, sagt sie. Die Kapazität würde derzeit auch nicht für eine Expansion nach Übersee ausreichen. „Wir produzieren je nach Saison 600 bis 1 300 Schweineohren täglich“, informiert Jana Pfennig.

Dabei ist sie mit internationalem Lob für ihre Backwaren bestens vertraut. Denn schon seit Jahren fungiert die Bundeswehr gewissermaßen als Botschafter für die Güter des Löbauer Konditorenhandwerks. Denn auf der Kundenliste von Schwerdtner steht auch der Truppenübungsplatz Weißkeißel. „Wenn die Bundeswehr ausländische Soldaten zu Gast hat, bestellt sie oft unser Süßgebäck“, sagt sie. So erinnert sie sich, dass Besucher aus Singapur Schweineohren & Co. besonders zu schätzen wussten. Der Internet-Hype beschert der Bäckerei Schwerdtner nun auch unverhoffte Sendezeit im Fernsehen. „Am Donnerstag kommt ein Kamerateam vom Sachsenspiegel und wird einen Beitrag über uns drehen“, sagt Jana Pfennig. So bekommen die Löbauer Schweineohren noch ein zusätzliches Millionen-Publikum.

zur Startseite