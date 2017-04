Löbauer sammeln Geld für alten Kiosk Die Sanierung des maroden Mini-Hauses soll im Juni starten. Ab Montag können Einwohner das Vorhaben vom Verein „Löbau lebt“ finanziell unterstützen.

Der alte Kiosk am Nicolaiplatz in Löbau ist kein schöner Anblick mehr. Bald aber müssen die Mitstreiter von „Löbau lebt“ ihn nicht mehr verstecken: er soll saniert und als Treff hergerichtet werden. Im Juni geht es los. Foto: Marcel Schröder © Marcel Schröder

Das dürfte der winzigste Szenetreff von Sachsen – vielleicht sogar in ganz Deutschland werden. Gerade mal zweieinhalb Quadratmeter groß, dafür in bester Innenstadtlage, steht das Minihaus mitten in Löbau. Erbaut wurde es um 1955 herum, nun möchte der Verein „Löbau lebt“ den seit Jahren leer stehenden Kiosk mitten im Herzen der Stadt zwischen Brunnenstraße und Nicolaiplatz wiederbeleben. Kunst und Kultur sollen einziehen, Veranstaltungen beworben, Bücher getauscht, außergewöhnliches Kino gezeigt werden. Menschen sollen miteinander ins Gespräch kommen. Selbst ein Getränkeausschank und ab und an ein kleines Imbissangebot sind geplant. Jede Menge Ideen also, die auf kleinster Fläche großen Spielraum bieten. Dazu hat sich der Verein bereits Unterstützung ins Boot geholt. Über den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien werden Fördermittel für einen „Kunstkiosk“ beantragt. Ähnlich wie das Prinzip der Görlitzer Kunstkoffer, das sich an Kinder und junge Erwachsene richtet. Im Löbauer Kiosk gibt es dafür Bastel- und Malmaterialien, mit dem Kinder unter Anleitung regionaler Künstler experimentieren können.

Bevor es aber so weit ist, muss das Häuschen erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Sanierungsarbeiten von Dach, Fassade, Elektrik und im Innenbereich stehen an. Denn am Objekt nagt durch den Leerstand der Zahn der Zeit. Putz bröckelt. Die Dachrinne baumelt schief. Rost macht sich an den Metallteilen breit. Und die Internetseite, die für das Restaurant König-Albert-Bad an der Kioskwand wirbt, ist auch nicht mehr aktuell. Die Gaststätte ist schon lange dicht. Benötigt werden laut einer Kostenaufstellung 10000 Euro. Ein Drittel soll nun ab dem kommenden Montag über eine sogenannte Crowdfunding-Kampagne eingeworben werden. Crowdfunding ist eine moderne Art der Spendensammlung und bedeutet: Jeder, der möchte, kann ein gemeinnütziges Projekt finanziell unterstützen. Dazu startet der Verein einen Aufruf im Internet mit enger Zeitvorgabe: Bis zum Monatsende werden Spenden von privaten Unterstützern in Höhe von 3000 Euro benötigt. 2000 Euro erhofft sich „Löbau lebt“ von Firmen. Und die Stadt gibt – wenn die Anschubgelder geflossen sind – 5000 Euro mit dazu.

Dass nun ausgerechnet der Kiosk auf der Agenda des zehnköpfigen Vereins steht, hat Gründe. René Seidel, Kopf des Vereins, sagt, dass der Zufall eine nicht unwesentliche Rolle spielte. „Eigentlich suchten wir einen Ort, wo wir auf unsere Veranstaltungen aufmerksam machen können.“ Ins Blickfeld der Initiative fielen dabei Schaukästen in der Nähe des Nicolaiplatzes. Doch die werden, so hat René Seidel erfahren, bald abgebaut. Ein neues „Aushängeschild“ fand sich mit dem Kiosk. Vonseiten der Stadtverwaltung gab es dafür auch das Okay sowie die Zusage der finanziellen Unterstützung. Mit der Auflage allerdings, dass noch vor dem Tag der Sachsen im September 2017 die Baumaßnahmen abgeschlossen sein müssen. „Sowie der Maßgabe, den Kiosk auch wiederzubeleben“, sagt der Vereinsvorstand. Dafür werden nun die Ärmel kräftig hochgekrempelt. Denn einerseits müssen der Boden erneuert, Fenster und Rollläden eingebaut, Simse restauriert und das Dach neu eingedeckt werden. Andererseits sind dafür die Ausschreibungen anzukurbeln und Angebote regionaler Firmen einzuholen. „Wenn alles klappt wie geplant, möchten wir im Juni mit der Sanierung beginnen“, sagt Seidel. Der Nutzungsvertrag mit der Stadt sei bereits vereinbart. Auch das Konzept steht. Darin verankert ist, dass der Kiosk Ausgangspunkt für kulturelle, bildende und unterhaltende Veranstaltungen unterschiedlichster Art wird. „Mit dem Kiosk wollen wir einen neuen Treffpunkt in der Stadt schaffen, der gleichermaßen für Kultur, wie für Soziales steht“, erklärt Seidel. Der bis dato „unscheinbare Kasten“ mit einer Außenwandlänge von 1,85 mal 1,85 Metern soll zum angesagtesten Schmuckstück werden. Erste Öffnungstage auf Probe gab es bereits. Das Interesse war groß, wie die „Löbau lebt“-Engagierten sagen: Viele Menschen – darunter auch ältere – hätten zu einem Plausch angehalten und von ihren Erinnerungen erzählt, als im Kiosk noch Fahrkarten, Eis oder Bockwürste verkauft wurden.

Wer die Kiosk-Belebung unterstützen möchte, den lädt der Verein zum Mitmachen ein. Um das Spendenziel zu erreichen, ist eine Internetseite am Montag ab Punkt 8 Uhr freigeschaltet.

Spendenportal: startnext.com/kioskhochzwei

