Löbauer Rettungswache geht in Betrieb Am Donnerstag nimmt sie ihre Arbeit auf. Sie befindet sich jetzt direkt neben der Feuerwache und ist viel besser an das Straßennetz angebunden.

Die neue Rettungswache in Löbau. © Rafael Sampedro

Löbau. Die neue Rettungswache in Löbau nimmt am Donnerstag ihre Arbeit auf. Nachdem sie vor einigen Wochen schon feierlich übergeben und eingeweiht worden war, sind nun alle Restarbeiten beendet. Die Sanitäter beziehen ihre Arbeitsplätze im neuen Gebäude und die Rettungswagen starten nun von hier.

Die neue Rettungswache befindet sich zwischen Äußerer Bautzner Straße und der B 6 direkt gegenüber der Löbauer Feuerwache. Damit ist die Anbindung an die überörtlichen Straße viel besser als am alten Standort in der Georgewitzer Straße. Viel schneller sind die Mitarbeiter nun mit ihren Rettungswagen künftig zum Beispiel auf der Schnellstraße B 178, um etwa Richtung Oberland auszurücken. Auch aus baulichen Gesichtspunkten war das alte Gebäude nicht mehr ideal geeignet. Der Landkreis Görlitz hat die neue Wache gebaut, betrieben wird sie vom ASB. Rund zwei Millionen Euro investierte der Landkreis. Acht Einsatzfahrzeuge haben jetzt in der Halle Platz, hinzu kommen Räume für die Rettungskräfte. (SZ/rok)

