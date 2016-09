Löbauer planen lebendigen Adventskalender

„Hohoho“ soll es im Advent heißen – von Löbauern für Löbauer. © dpa

Löbau. Nach dem Vorbild anderer Städte wollen der Altstadtverein, die Löbauer Werbegemeinschaft und die Initiative „Löbau lebt“ einen „Lebendigen Adventskalender“ in Löbau veranstalten. Dazu suchen die Organisatoren jetzt interessierte Löbauer, die sich daran beteiligen wollen. Das teilt Silke Seeliger vom Altstadtverein mit. Vom 1. Advent am 27. November bis zum 22. Dezember soll demnach jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr ein kleines weihnachtliches Erlebnis in Löbau stattfinden. Dabei sein können Gewerbetreibende, Vereine und Privathaushalte in Löbau. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt: Das könne von der Stollenverkostung mit Weihnachtsmusik über Basteln bis zum Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte gehen, so Frau Seeliger. Der Grundtenor solle natürlich weihnachtlich sein und in den Häusern der historischen Löbauer Altstadt stattfinden. Wer sich beteiligt, kann damit für eine Stunde Gastgeber sein und den Besuchern einen Moment Weihnachtsvorfreude bescheren.

Den Abschluss der Adventskalender-Aktion wird am 22. Dezember ein vorweihnachtlicher Abend im ehemaligen Klosterhof unseres Stadtmuseums sein. Wer ein Kalendertürchen übernehmen will, findet auf der Internetseite des Altstadtvereins ein Kontaktformular, die Organisatoren sind aber auch telefonisch erreichbar: Bernd Sockel (03585 - 473333), Volker Augustin (03585 – 405858), Silke Seeliger (03585 – 850980). (SZ)

www.loebau.org

zur Startseite