Löbauer Moped wieder aufgefunden 15-Jähriger erhält seine Simson von der Polizei zurück.

Symbolfoto © dpa

Löbau. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagmorgen am Bahndamm am Löbauer Berg ein Moped entdeckt. Der Mann informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich um die am Mittwochabend als gestohlen gemeldete Simson S 51 handelte und stellten das Zweirad sicher. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Polizisten übergaben das Moped inzwischen seinem 15-jährigen Besitzer. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zu dem Diebstahl. Das Moped war von einem Parkplatz an der Beethovenstraße in Löbau entwendet worden. (szo)

zur Startseite