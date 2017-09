Löbauer Messehalle lädt zu Nik P. Am Sonnabend ist Party in der Messehalle Löbau. Wer es leiser will oder was mit der Familie vorhat, findet hier etwas: www.sz-veranstaltungskalender.com

Nach dem sensationellen Zuspruch des Publikums in den letzten vier Jahren kommt „Nik P. & Band“ am Sonnabend zu seinem fünfjährigen Jubiläum erneut in die Messehalle nach Löbau. Bereits ab 19 Uhr startet das „Ateams DJ Team“ mit der Disco Warm-up Show . Auch nach dem Konzert wird super DJ Andy mit seinen Beats kräftig einheizen.

Nik P. gehört zu den Top-Sängern und Songschreibern in der Schlagerwelt. Erfolge und Auszeichnungen pflastern seinen Karriereweg. Alle Welt singt auch heute noch „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, ein Riesen-Hit aus dem Jahre 2007. Danach ging es stetig weiter bergauf: Zweimal erreichte er mit seinen Alben Platinstatus. Für die Hitsingle „Ein Stern“ (zusammen mit DJ Ötzi) erhielt er den „Echo“ sowie die „Krone der Volksmusik“ und erst kürzlich vierfach Platin in Deutschland. Zu Beginn des Jahres feierte Nik zudem mit dem ebenfalls von ihm verfassten Titel „Geboren um dich zu lieben“ erneut hohe Charterfolge – ebenfalls zusammen mit DJ Ötzi!

Mit der Single „Da oben“ kündigt Nik P. nun ein ganz besonderes neues Album an. Der romantische Schlager ist nämlich der Titelsong des kommenden Tonträgers, der eine Art persönliche „Best Of Reloaded“ des österreichischen Sängers ist. Von Nik P. wurden ausgesuchte alte Hits und Raritäten, die den deutschen Fans weitestgehend unbekannt sein dürften, komplett neu aufgenommen - zudem wurden fünf neue Songs eingespielt. Vieles geschah weit ab von der Heimat, in Nashville/USA, also in der Stadt der besten Studiomusiker und Country-Ikonen der Welt, wo Nik P. zusammen mit seinem langjährigen Produzenten und Arrangeur Matze Roska persönlich an den Reglern drehte.

