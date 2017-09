Löbauer lächeln den Regen weg Der Tag der Sachsen ist nun offiziell eröffnet. Die SZ zeigt die ersten Fotos.

Bei allem Regen: Grund zur Freude gibt‘s trotzdem - nicht nur für die zwei. © Rafael Sampedro

Nass und kalt ist der Auftakt zum Tag der Sachsen am Freitag in Löbau gewesen. Der MDR eröffnete auf seiner Bühne auf dem Altmarkt direkt vor dem Rathaus das größte Volksfest im Freistaat. Trotz Regens kamen einige hundert Besucher. Noch bis Sonntag gibt es Konzerte auf vier Medienbühnen und Programme auf Themenbühnen. Auch das Wetter soll besser werden, sogar mit Sonnenschein am Sonntag.

Wir werden diesen Beitrag im Laufe des Abends mit den ersten Eindrücken aktualisieren.

