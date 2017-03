Löbauer Kreiselbau liegt im Zeitplan Bis Ende Juli sollen der erste Kreisverkehr und ein Kanal fertig sein. Dann gibt es eine Zwangspause.

Die Bauarbeiten an Promenadenring in Löabu sollen bis zum Tag der Sachsen beendet sein. © Rafael Sampedro

Die Arbeiten an den beiden Kreisverkehren in der Löbauer Innenstadt liegen im Plan. Am Kreisverkehr am Promenadenring setzen die Arbeiter derzeit Borde, außerdem stehen Pflasterarbeiten an, erklärt Löbaus Bauamtsleiter Albrecht Gubsch. Die Planungen sehen vor, dass dieser obere Kreisel bis zum Tag der Sachsen fertiggestellt ist. Bis dahin sollen auch wichtige Vorarbeiten für den Kreisverkehr am Neumarkt abgeschlossen sein. Dort wird derzeit ein alter Kanal durch einen neuen ersetzt, über den die Entwässerung des gesamten Gebietes mit Badergasse, Neumarkt, Innerer Bautzener Straße bis zum Promenadenring läuft. Außerdem wird zwischen Rosengarten und Neumarkt eine Hauptwasserleitung erneuert. „Das ist das letzte noch fehlende Stück, in anderen Bereichen ist diese Leitung bereits erneuert worden“, erklärt Albrecht Gubsch.

Für den Tag der Sachsen werden die Baustellen der Innenstadt im Spätsommer vorübergehend geschlossen. „Der Neumarkt gehört ja auch zum Festgebiet“, sagt Albrecht Gubsch. Soweit möglich, sollen die Straßen der Innenstadt dann auch wieder befahrbar sein. „Uns gehen dadurch einige Wochen zum Bauen im Sommer verloren“, so Gubsch. „Das war aber von Beginn an so eingeplant.“ Nach dem Tag der Sachsen gehen die Bauarbeiten am zweiten Kreisverkehr am Neumarkt dann weiter.

