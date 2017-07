Löbauer Kreisel ist geöffnet Der neue Kreisverkehr am Promenadenring ist freigegeben. Seit Freitag dürfen die Autos fahren. Allerdings nicht in jede Richtung.

Der neue Kreisverkehr in Löbau ist seit Freitag geöffnet und befahrbar. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Löbau. Löbau hat derzeit jede Menge Umleitungen, in der Innenstadt zeichnet sich jetzt immerhin leichte Entspannung ab. Der neue Kreisverkehr ist seit Freitag geöffnet und befahrbar, teilt Löbaus Pressereferent Marcus Scholz mit. Bei der Abfahrt in Richtung Neumarkt und Äußere Bautzener Straße kommt man allerdings noch nicht weit, dort ist noch gesperrt. Hintergrund, erklärt Scholz, sind die derzeitigen Bauarbeiten am Neumarkt.

So hatte es auch Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) kürzlich erklärt: Es sei nicht sinnvoll, innerhalb weniger Wochen verschiedene Umleitungen auszuweisen. Wegen der verschiedenen Baustellen und Freigaben müssten sich die Verkehrsteilnehmer sonst fast jede Woche auf eine neue Verkehrsführung einstellen.

Durch die Öffnung des Kreisverkehrs in Richtung des Zentrums von Löbau ist dort jetzt manche Umleitungsregelung aufgelöst. Zum Beispiel: Fährt man von der Poststraße aus in die Gartenstraße und will dann in die Bahnhofstraße - dann gilt jetzt wieder die ursprüngliche Regelung. In die Bahnhofstraße darf man nur nach links einbiegen, nicht mehr beidseitig. „Mancher fährt aus Gewohnheit vielleicht noch in die andere Richtung.“ Das ist jetzt aber nicht mehr erlaubt. „Die Beschilderung ist gestellt“, sagt Marcus Scholz.

