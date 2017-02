Löbauer Institut ausgezeichnet Zum zweiten Mal hintereinander hat das Institut für Berufliche Bildung (IBB) in Löbau ein Siegel von Focus Money erhalten.

Symbolbild. © goodluz - Fotolia

Wie auch schon im vergangenen Jahr hat eine Kundenbefragung des Magazins Deutschland Test, einer Marke von Focus Money, dem Institut für Berufliche Bildung (IBB) besonders gute Ergebnisse bescheinigt. Der private Weiterbildungsanbieter ist unter anderem in Löbau mit einem Schulungszentrum vertreten. Es erhielt nun das Siegel „Top-Institut für berufliche Bildung“, wie das IBB mit Hauptsitz in Buxtehude mitgeteilt hat.

Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung hat ein Beratungs- und Analyseservice im Auftrag von Deutschland Test diesmal deutlich mehr Kunden befragt: Mehr als 15500 Teilnehmer-Erfahrungen zu den jeweiligen Bildungsanbietern seien in das Ergebnis eingeflossen. Die 92 untersuchten Unternehmen in ganz Deutschland wurden dabei in acht Kategorien aufgeteilt.

In der Kategorie „Institute für Berufliche Bildung“ landete das IBB erneut unter den besten Drei und erreichte damit das beste Ergebnis aller Anbieter von geförderter Weiterbildung. „Das erneute gute Abschneiden bestätigt unsere Philosophie, die den Kunden und seine Zufriedenheit in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellt“, so Bärbel Peters, Vorstandsvorsitzende des IBB. So sei es nicht nur das Ziel, Wissen effektiv zu vermitteln, sondern vor allem auch die Teilnehmer umfassend zu beraten, betreuen und persönlich zu unterstützen. Nur so könnten sie berufliche Erfolge verzeichnen. Auch eigene Teilnehmerbefragungen des IBB würden seit Jahren zeigen, dass dieser Einsatz von den Teilnehmern honoriert wird, so Peters.

Das IBB in Löbau befindet sich in der Äußeren Zittauer Straße. Weiterbildungen und Schulungen werden angeboten zum Beispiel in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel IT/EDV/Informatik, in Grafikdesign und Mediengestaltung oder in kaufmännischen Bereichen. Außerdem gibt es Schulungen für Meister und Fachwirte, die von der IHK abgenommen werden. (SZ)

