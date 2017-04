Löbauer Honigbrunnen feiert Geburtstag Vor 120 Jahren ist das Gasthaus errichtet worden. Wanderer und Ausflügler konnten aber schon vorher am Löbauer Berg einkehren.

Honigbrunnen © Matthias Weber

Löbau. An den ersten Tagen ist die Besucherfrequenz so groß gewesen, dass kaum noch ein freier Platz zu bekommen war. Das berichtete der Sächsische Postillon im Jahr 1897 über die Eröffnung des Honigbrunnens auf dem Löbauer Berg. Als „Restauration und Hotel“ wurde das neu erbaute Haus damals eröffnet. Das ist jetzt 120 Jahre her. Die historischen Zeitungen, in denen von der Eröffnung berichtet wird, lagern im Löbauer Stadtarchiv.

So etwas wie eine Einkehrmöglichkeit für Wanderer und Ausflügler hat es aber wohl schon zuvor am Löbauer Berg gegeben. Löbaus Stadtarchivar Jürgen Görner weiß zu berichten, dass der Brunnen auf dem Berg, nach dem der Honigbrunnen benannt wurde, im 17. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt worden ist. Später wurde dort ein kleines Gebäude errichtet. In den 1890er Jahren baute die Stadt Löbau dann das große Honigbrunnen-Gebäude, wie es heute noch bekannt ist. (SZ)

