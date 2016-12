Löbauer helfen in Indien Dank einer Kinderpatenschaft aus Löbau kann ein indischer Junge die Schule besuchen – und nicht nur das.

Kristina und Bernd Wendler aus Löbau spenden jeden Monat 30 Euro für die Kindernothilfe. Damit engagieren sie sich in Indien. © Rafael Sampedro

Uns ist wichtig, dass sich Kinder in armen Ländern der Erde entwickeln, dort lernen und vielleicht etwas verbessern können“, sagen Wendlers. Deshalb spendet das Ehepaar jeden Monat 30 Euro für die Kindernothilfe e.V. und sie schlossen nun Ende Oktober in Indien ihr 12jährigens Patenkind Sandeep im Bundesstaat Kerala in die Arme. Der lange Weg dorthin war nicht ganz unbeschwerlich. Gebucht zunächst als normale Rundreise für Touristen ging es nach Kochi, wo sich zum Beispiel die älteste von Europäern erbaute Kirche Indiens befindet. Dann noch einmal 180 Kilometer in den Ort Kolam, wo Sandeep in dem Projekt lebt. Ein Taxi von Kochi bis dahin hatte das Reiseunternehmen besorgt und in Kolam selbst half ein freundlicher Motorradfahrer, der als Lotse dem Taxi voraus fuhr.

„Viele Leute haben beim Thema Spenden Misstrauen, ob das Geld auch wie beschrieben bei notleidenden Kindern ankommt“, sagt Kristina Wendler über Reflexionen von Nachbarn und Freunden auf die Spendenbereitschaft für ein christliches Kinderhilfswerk. Dies wollte das Ehepaar nicht mehr hören und so machten sie sich selbst auf diesen Weg, zusammen mit zwei Neffen, von denen einer perfekt Englisch spricht, um vor Ort zu sehen. Was sie vorfanden, war ein Kinderheim mit 40 Jungen. Einfach zwar, aber ordentlich und sauber. Sandeep hatte natürlich seine besten Sachen an: weißes Hemd, schöne Hose. Nur die frisch geputzten Schuhe seien wohl drei Nummern zu groß gewesen. Der Patenjunge kann zur Schule gehen, treibt Sport und bekommt Kenntnisse zu Sauberkeit und Körperhygiene vermittelt – in Indien wegen tropischer Krankheiten eine wichtige Sache.

Der Grund, warum Sandeep in dem Heim lebt, ist, dass seine Mutter fünf Kinder hat und als Gelegenheitsarbeiterin in einer Fabrik für Kaschunüsse rund 14 Euro im Monat verdient. Der Vater ist verstorben. Als Angehörige der niedrigsten Kaste in Indien – den Dalit oder auch Unberührbaren - hat sie kaum Chancen, dass sich an diesem sozialen Status jemals etwas ändert. Ohne die Wendlers könnte Sandeep niemals in die Schule gehen, auch weil es in Indien keine Schulpflicht gibt. Er sieht seine Familie nur zweimal im Jahr. Für mehr reicht das Geld nicht. Wendlers sind nun überzeugt, dass ihre 30 Euro pro Monat gut verwendet sind. Natürlich müssten solche Organisationen auch ihre Verwaltung tragen, aber was sie in Kolam sahen, hat sie endgültig von diesem Weg überzeugt. Schon seit 18 Jahren spenden Bernd und Kristina Wendler an die Kindernothilfe. Zuerst für ein Mädchen in Haiti und dann eines in Indien, wobei es diesen Familien später besser ging, so dass sie nicht mehr in dem Projekt sein mussten.

Jetzt, im Fall von Sandeep, wollen sie das auf jeden Fall noch sechs Jahre machen, bis der Junge 18 ist. Dabei haben sie selbst für deutsche Verhältnisse kein großes Einkommen. Kleine Renten aus langen Arbeitsjahren als Friseuse beziehungsweise Dreher und ein kleines Häuschen in Löbau sind ihr Vermögen. „Wir wollen aber dazu beitragen, dass es ein klein wenig besser wird in der Welt“, sagen sie und wundern sich manchmal über das, was in der großen Politik so geschieht.

„Wenn man so die Tagesnachrichten hört, wird eigentlich immer klarer, dass man in den armen Ländern selbst mehr tun muss. In diesem Zusammenhang steht selbstverständlich auch die Asylpolitik“, meinen sie und wundern sich, dass die Staatenlenker der Welt zu solch einfachen Erkenntnissen nicht in der Lage zu sein scheinen. Allerdings liegt der Fall in Indien auch etwas anders. Dort gibt es in der Hindu-Religion den Glauben an die Wiedergeburt. Je mehr Gutes man in diesem Leben tue, umso besser gehe es einem im nächsten Leben, so der religiöse Ansatz dort.

