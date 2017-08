Löbauer helfen Busunfall-Opfern Die Läufer vom OSC haben einen Spendenlauf organisiert. Sogar Sachsens Ministerpräsident war mit von der Partie.

Der Benefizlauf der „Eisernen“ vom Löbauer OSC für Opfer des schweren Busunglücks Anfang Juli ist ein großer Erfolg gewesen. © OSC

Das schwere Busunglück Anfang Juli auf der A9 hat die Bewohner der Region tief erschüttert. Spontan suchten Sportler, Trainer und die Leitung der Abteilung Leichtathletik „Die Eisernen“ des OSC Löbau nach einer Möglichkeit, den Opfern dieses Unglücks beizustehen und Reimann-Reisen aus Löbau zu helfen. Die Idee zu einem Spendenlauf kam auf, um gleich den sportlichen Aspekt mit einzubringen. Der Benefizlauf startete in der vergangenen Woche im Messegelände in Löbau.

Über die Teilnehmerzahl von 100 sind die Organisatoren selbst überrascht gewesen. „Das zeigt doch, dass die Bürger unserer Region auch in dieser Form Anteilnahme an den Geschehnissen nehmen“, heißt es von den „Eisernen“. Der Wille, den Opfern dieser Katastrophe zu helfen und sich gleichzeitig sportlich zu betätigen, sei bei allen Teilnehmern des Benefizlaufes deutlich geworden. Nicht nur die Läufer selbst waren mit einer Spende dabei, sondern sie stellten über Sponsoren weitere Spenden für die gelaufenen Runden zur Verfügung. Gerade für die Kinder und Jugendlichen, die ja selbst noch nicht in jedem Fall über die Möglichkeit verfügen, finanziell etwas in den Spendentopf zu werfen, war es eine Herausforderung, für ihren Lauf Sponsoren zu finden. Die Volksbank wartete mit einer großen Gruppe Läufer und Walker auf, die Organisatoren des alljährlichen Herrnhuter Benefizlaufs für das Hospiz machten in Löbau mit, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich sponsorte einen jungen Sportler von der Abteilung Leichtathletik des OSC, nennt der Verein einige Beispiele von Unterstützern. Sponsoren kamen aus Löbau, Herrnhut, Neugersdorf und anderen Orten der Umgebung.

So kamen weit über 2000 Euro für den Spendenfonds zusammen. Das Geld soll den Opfern und ihren Familien zugute kommen. Mit dieser Resonanz und dem Ergebnis ist die Leichtathletikabteilung sehr zufrieden. Sie lobt auch die unbürokratische Zusammenarbeit mit der Leitung des Messeparks und weiterer Unterstützer, zum Beispiel für das Bereitstellen der Verpflegung. (SZ)

zur Startseite