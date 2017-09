Löbauer Gymnasiasten im Expertengespräch Ein neuer Schülerclub des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sucht den Austausch mit Experten. Den Anfang macht Professor Klaus Werner aus Löbau.

Professor Klaus Werner kam zu einer Gespächsrunde und Praxistests in den Schülerclub des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau. © Bernd Gärtner

Löbau. Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Löbau haben einen Schülerclub gergründet und wollen in ihren Treff künftig regelmäßig Experten für verschiedene Themen einladen. Professor Klaus Werner aus Löbau, der auch an der Zittauer Hochschule unterrichtet, machte jetzt den Anfang. Er stellte sich einer Gesprächsrunde mit den Schülern und erklärte den Mädchen und Jungen, welchen Einfluss zum Beispiel Mimik und Gestik auf ein Gespräch haben.

Werner arbeitet als Berater, Trainer und Coach. In den 80ern und 90ern arbeitete er als Kernphysiker in vielen Ländern. Neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Hochschule wurde er 2010 zum Honorarprofessor für Interkulturalität berufen. Nach Klaus Werner sollen weitere Expertenrunden an der Schule folgen. „Ich finde das eine tolle Sache, wenn junge Menschen auf diese Weise für Wissenschaftsthemen begeistert werden“, sagt Werner. (SZ/rok)

zur Startseite