Löbauer Firma mit USA-Niederlassung Die ULT AG will mit ihren Absaugsystemen den amerikanischen Markt erobern. ULT-Chef Jakschik sieht in dem Industrieland großen Bedarf.

Der Firmensitz im Kittlitzer Gewerbegebiet © Thomas Eichler

Löbau. Die ULT AG, die ihren Sitz im Kittlitzer Gewerbegebiet hat, hat zum Jahresbeginn eine Tochterfirma in Nordamerika eröffnet. Wie die Firma informiert, hat die neu gegründete ULT LLC ihren Sitz in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin. Leiter der Niederlassung ist Wolfgang Köhler. Köhler kümmert sich strategisch und operativ um den Auf- und Ausbau des US-amerikanischen Marktes. Das Unternehmen stellt Filter- und Absaugtechnik her. Köhler und sein Team wollen in Amerika Kunden gewinnen, die diese Technik für Lötrauch oder zur Entstaubung einsetzen. Ein weiterer Fokus liegt auf Anwendern, die Laserrauch und -staub beseitigen müssen.

„Die USA sind für uns von strategischer Bedeutung was das globale Wachstum unserer Zielmärkte betrifft“, erklärt Alexander Jakschik von ULT. „Ähnlich wie in Europa gibt es dort strenge Regelungen zur Luftreinhaltung in vielen Bereichen der produzierenden Industrie“, erklärt er. Daher bestehe auch wachsender Bedarf an lufttechnischen Anlagen. „Wir sind sicher, mit unseren Absaug- und Filtersystemen entsprechende Lösungen anzubieten, um uns dauerhaft auf einem der weltweit größten Märkte zu etablieren.“

Mit ihrem Angebot hat die Kittlitzer Firma auch hierzulande bereits auf sich aufmerksam gemacht und feiert große Erfolge. ULT hatte im Vorjahr den Unternehmerpreis des Ostsächsischen Sparkassenverbandes gewonnen. Diesen Preis schreibt der Verband aktuell wieder aus und ruft Firmen zur Bewerbung auf. Bedingung ist, dass sie sich erfolgreich am Markt behaupten und für ihre Heimatorte engagieren. Das „Unternehmen des Jahres“ soll innovative Ideen, die sich am Markt bewährt haben, vorweisen. Auch ehrenamtliches Engagement wird berücksichtigt und der „Verein des Jahres“ gesucht.(SZ)

