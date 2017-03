Löbauer Doppelmesse soll bleiben Rund 100 Aussteller haben sich in Löbau bei „Feiern & genießen und Reisen & vital“ präsentiert. Nun soll die Doppelmesse zur festen Größe im Programm werden.

Angelika und Roland Hoffmann haben sich 2016 nach 33 Jahren Partnerschaft trauen lassen. Die Kleidung, die sie dabei trugen, haben sie bei der Messe „Feiern & genießen und Reisen & vital“ im Messepark gezeigt. © Matthias Weber

Genau 33 Jahre gingen Angelika und Roland Hoffmann gemeinsam durch dick und dünn. Im Vorjahr gaben sich die Görlitzer nach so langer Zeit das Jawort. Und nun stehen am Sonnabend beide auf großer Bühne: In der Messehalle Löbau gehören die frisch Vermählten gemeinsam mit sechs weiteren Brautpaaren zu denjenigen, die noch einmal in der Hochzeitskiste kramten. Im Rahmen der Doppelmesse „Feiern & genießen und Reisen & vital“ hatte Organisatorin Annett Scholz Eheleute dazu aufgerufen, sich in ihrer Hochzeitskleidung zu zeigen.

Zehn Paare sagten anfangs zu. Drei bekamen wohl kurz vor dem Auftritt doch noch kalte Füße. Am weitesten reisten Bornaer an, die 2012 geheiratet hatten. Und auch aus Löbau fand sich ein mutiges Paar: Romy und Jens feierten 2016 eine Polterhochzeit mit 170 Gästen auf dem eigenen Hof.

Alle Teilnehmer hatten sich schick gemacht und ließen ihren Hochzeitstag auf der Bühne noch einmal kurz Revue passieren. Die Hoffmanns gehören dazu. Ganz in Apricot mit Silberglitzer die Dame, in edlem Grau der Anzug des Herren. Der war übrigens – wie er den Zuschauern erzählt – nicht der Hochzeitsinitiator. Angelika Hoffmann stellte ihrem Mann einen Antrag und dafür gibt es in der Messehalle Applaus. Inklusive Küsschen vom Gatten. Die kleine Hochzeitsmodenschau webte einen Hauch Romantik. Fotoapparate klickten.

Die Schau der Vermählten ist eine der Attraktionen der Doppelmesse. 100 Aussteller sind laut der Veranstalterin dabei. Dazu gehört auch der Verein der Löbauer Bergmusikanten. „Eltern nur in Begleitung ihrer Kinder“ stand mit einem Smiley versehen am Stand der Musiker. Mädchen und Jungen konnten ein Musikquiz machen und Instrumente ausprobieren. Besonders beliebt: Saxofon und Basstrommel. Martin Kocner vom Vereinsvorstand benannte den Grund für die Teilnahme: „Wir werben um Nachwuchs.“

Denn nach zehn Jahren an der Pestalozzi-Schule Löbau ist das Musikprojekt des Vereins in der Schule vorerst auf Eis gelegt worden. „Es gab leider zu wenige Interessenten“, bedauert Vereinsmitglied Susanne Juranek und hofft, selbige durch die „Schnupperstunden“ in der Halle zu finden.

In die Nase der Besucher stieg am Wochenende bei der Messe auch der Geruch in der Region hergestellter Lebensmittel: Fleisch und Wurst direkt vom Erzeuger. Auch Säfte, Brot und Alkoholisches wurde präsentiert. An einigen Ständen durfte vor dem Kauf ein Probehäppchen gekostet werden. Selbst ausprobieren ist angesagt: Durchgeschüttelt wurde der Körper bei einem elektronisch gesteuerten „Wackelbrett“. Bernadett Huber, die vom Bodensee anreiste, stellt das Brett vor. Wer es testete, dem vibrierten noch im Nachgang die Knie. Gewebe soll gestrafft und Muskeln trainiert werden.

Gleich sichtbare Ergebnisse dagegen gab es am 3-D-Drucker, den Achim Brilke vorstellt. Der Unternehmer hatte seine Frau Angelika gescannt. Nun stand Frau Brilke in mehrfacher Ausführung und in verschieden Größen bis zu 30 Zentimetern als Minifigur neben dem Drucker. „Zwar sind weniger Besucher als bei der Konventa da. Dafür ist das Publikum spezieller und wir kommen mit vielen Menschen ins Gespräch“, sagt Achim Brilke, der sich über das Interesse an seinem Stand freute.

Zum dritten Mal fand das Event nun schon statt. Annett Scholz ist mit der Resonanz auf jeden Fall zufrieden, wie sie sagt. Auch, wenn die Auszählung der Eintrittskarten am Sonnabend Abend noch keine genauen Zahlen hergab, stand zumindest am ersten Veranstaltungstag fest: Weit über 1 000 Besucher sind nach Löbau gekommen. Für den Sonntag rechnete Annett Scholz erfahrungsgemäß mit noch mehr Gästen. „Wir wollen die Doppelmesse auf jeden Fall zur festen Größe in Löbau werden lassen“, so die Veranstalterin. Und deshalb ist bereits jetzt klar: 2018 wird es die „Feiern & genießen und Reisen & vital“ wieder geben.

Im Programmplan vom Messepark stehen 2017 insgesamt 27 Veranstaltungen. Messen, Ausstellungen und Konzerte gehören dazu.

zur Startseite