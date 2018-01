Löbauer bauen an Görlitzer Sporthalle Firmen aus Löbau und Baden-Württemberg werden in der Hugo-Keller-Straße tätig.

Grundsteinlegung Sporthalle Hugo-Keller-Straße in Görlitz

Einstimmig haben die Stadträte im Technischen Ausschuss der Stadt Görlitz den Zuschlag für zwei weitere Gewerke beim Bau der neuen Zweifachsporthalle neben der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße in Görlitz erteilt. In beiden Fällen kommen auswärtige Firmen zum Zuge.

Beim Gewerk Dachabdichtung, Kiesdach und Oberlicht erhielt die Löbauer Dachdecker & Klempner GmbH den Zuschlag. Sie will zu einem Bruttopreis von 235 000 Euro tätig werden. Bei den Zimmererarbeiten kam ein Anbieter aus einem anderen Bundesland zum Zuge. Es ist das Unternehmen Züblin Timber GmbH aus Gaildorf, einer 12 000-Einwohner-Stadt im Nordosten von Baden-Württemberg. Die Firma will die Arbeiten zu einem Bruttopreis von knapp 420 000 Euro erledigen.

Bei den Zimmererarbeiten gaben sechs Firmen ein Angebot ab, bei der Dachabdichtung sogar neun. Damit reihen sich diese Arbeiten nicht ein in den gegenwärtigen Trend, dass die Stadt kaum noch Baufirmen findet, die sich an Ausschreibungen beteiligen. Bei der Dachabdichtung hat sich auch eine Görlitzer Firma beteiligt, bei den Zimmererarbeiten nicht. (SZ/ik)

