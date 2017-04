Löbauer bauen an der neuen Sporthalle in Görlitz Baubeginn ist ab 18. Mai. Zunächst wird abgerissen.

Auf dieser Fläche vor der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße soll die neue Sporthalle gebaut werden. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Firma STL Bau GmbH & Co. KG aus Löbau hat am Mittwoch den Zuschlag für die ersten beiden Lose beim Bau der neuen Sporthalle neben der Jägerkaserne an der Hugo-Keller-Straße erhalten. Die Stadträte stimmten einstimmig für die Firma. Sie hatten auch kaum eine Wahl: Bei beiden Losen waren die Löbauer die einzigen, die überhaupt ein Angebot abgegeben hatten. So kommen sie nun doppelt zum Zuge. Sie wollen die bauvorbereitenden Maßnahmen für knapp 150 000 Euro erledigen, die Erdarbeiten für 483 000 Euro.

Erst Ende März hatte der Stadtrat den Baubeschluss für die neue Sporthalle gefasst. Nun soll alles Schlag auf Schlag gehen. Ab 24. April soll die Baustelleneinrichtung aufgebaut werden. Baubeginn ist ab 18. Mai, zunächst mit bauvorbereitenden Arbeiten wie Abbruch, Erdarbeiten für den Aushub der Baugrube, Baugrundverbesserung, Entwässerungskanalarbeiten für den Schmutz- und Regenwasserkanal und Sicherung der Grundstücksmauer. Die eigentlichen Rohbauarbeiten sollen dann ab 21. September beginnen. (SZ/ik)

