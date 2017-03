Löbau zeigt den Sachsengroschen Die Stadt Löbau hat am Donnerstag die offizielle Münze für den Tag der Sachsen vorgestellt. Die gibt es nun in der Alten Apotheke zu kaufen.

So sieht der Sachsengroschen zum Tag der Sachsen 2017 in Löbau aus. © Rafael Sampedro

Löbau. Erst Festmedaille, nun Sachsengroschen. Die Stadt Löbau lässt Sammlerherzen höher schlagen. Im Dienstzimmer von Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) ist am Donnerstag der offizielle kupferne Sachsengroschen vorgestellt worden. Die funkelnde Medaille in der Größe einer Ein-Euro-Münze ziert auf der Vorderseite das Löbauer Stadtwappen samt Umschrift „Sachsengroschen – 2017“.

Die Rückseite der Medaille zeigt im Zentrum einen etwa 400 Jahre alten Apothekermörser mit Stößel, auch Pistill genannt. Entworfen hat sie der Neusalzaer Designer Klaus Herzog. Hinter dem Apotheken-Thema steckt Kalkül. Denn den Inhabern der Löbauer Alten Apotheke, Birgit Schleicher und Wieland Schäfer ist es zu verdanken, dass der Groschen überhaupt hergestellt werden konnte. Beide haben die Herstellung mit einer kleinen Finanzspritze unterstützt. „Ich bin stolz, dass sich die Alte Apotheke immer wieder für die Stadt engagiert“, sagt OB Buchholz.

Vom kupfernen Groschen werden zum Tag der Sachsen etwa 3 000 Exemplare unter die Besucher gebracht. Für all diejenigen, die bis dahin nicht warten wollen, gibt es die Medaille schon jetzt zu kaufen – ausschließlich in der Alten Apotheke am Löbauer Altmarkt. Und das nicht nur in der Kupfervariante für drei Euro pro Stück, sondern auch in vergoldetem Kupfer für 10 Euro oder in der Variante Feinsilber für 19 Euro. Beide Groschenarten sind auf eine Stückzahl von jeweils 300 begrenzt.

Sachsentaggroschen werden seit 1999 bei allen Umzügen zum Tag der Sachsen unter das Volk geworfen. Das Auswerfen von Groschen und anderer Geldstücke kennt man bereits aus der Antike, insbesondere aber vom sächsischen Herrscherhaus. Diese alte Tradition wurde zu den Tagen der Sachsen von der Sächsischen Numismatischen Gesellschaft wieder belebt.

