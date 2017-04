Löbau wird Filmstadt Die Stadt ist erstmals beim Neißefilm-Festival dabei. Fünf Vorstellungen gibt es – eine Premiere für Löbau.

So kann es bald im Löbauer Sudhaus aussehen: Kinobesucher schauen gebannt auf eine Leinwand. Die Stadt wird erstmals Teilnehmer beim Neiße-Filmfestival im Mai. © dpa

Wenn das Licht ausgeht, kehrt Stille ein. Bewegte Bilder flimmern über die Leinwand. Zuschauer blicken gebannt auf Filme im Großformat. Kinozeit. Doch nicht überall ist Kino zu erleben. Nicht jede Stadt hat heute mehr ihr eigenes Lichtspieltheater. Auch in Löbau ist es Jahrzehnte ist es her, als noch Kinovorführungen im Gewandhaus und im Gebäude, wo sich heute die Volks- und Raiffeisenbank befindet, gab. Nun steht aber eine Neuauflage an. Austragungsort wird das Sudhaus sein. Wenn auch nur auf Zeit: Für einen Tag lang werden im Saal Kinofilme zu sehen sein.

Auch im Kulturzentrum Johanniskirche gibt es ab und an Kino. „Eine Premiere für alle Beteiligten wird der Kinotag im Sudhaus“, wie Jörg Krause sagt. Der 44-Jährige organisiert die Vorführungen. Fest im Veranstaltungsplan steht dafür der 12. Mai. Fünf Vorstellungen wird es geben. Die beiden ersten am Vormittag und am Mittag sind den Kindern vorbehalten und bereits von vier Löbauer Kindergärten und der Freien evangelischen Grundschule gebucht. Drei weitere Vorstellungen am Nachmittag und am Abend können von allen Kinofans besucht werden. Los geht es um 15 Uhr mit „Oddball“. Oddball ist ein tollpatschiger Schäferhund, der sein Herrchen von einer Unannehmlichkeit in die nächste bringt und ein großes Herz für vom Aussterben bedrohte Kleinpinguine hat. 18 Uhr geht es mit „Centaur“ weiter. Ein „Pferdedieb“ reitet die edlen Tiere in die Freiheit. Viel los ist nicht in seinem Dorf, in dem das ehemalige Kino nun eine Moschee ist. Ab 20 Uhr wird dann der Film „Die Reste meines Lebens“ vorgeführt. Der Inhalt: Schimon muss schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Auch den Tod seiner Frau. Er verliebt sich neu. Doch ihn holen seine „Lebensreste“ wieder ein.

Die Filme werden im Rahmen des Neißefilmfestivals gezeigt. Das findet vom 9. bis 14. Mai zum 14. Mal in der Region statt. Austragungsorte sind in Zittau/Mittelherwigsdorf, Görlitz/Zgorzelec, Rumburk/Varnsdorf, Liberec/Hrádek, Bogatynia/Sieniawka, Großhennersdorf und einmal auch das Steinhaus in Bautzen. Löbau ist nun zum ersten Mal mit dabei. Jörg Krause, der zum Vorstand vom Verein „Löbau lebt“ gehört, sagt, dass es einerseits das Ziel des Vereins ist, „Kultur nach Löbau zu holen“. Andererseits wurde der Wunsch nach Kino in der Stadt bei der Gewandhausveranstaltung des Vereins im vorigen Jahr von vielen Besuchern geäußert. Jetzt geht dieser Wunsch in Erfüllung. Dabei spielte der Zufall ebenfalls eine Rolle. Denn eigentlich stand anfangs gar nicht das Sudhaus als Austragungsort für die Filmvorführungen im Raum. Die Schminke-Villa sollte für den Tag zum Kino werden, erzählt Krause. Da dort jedoch zu diesem Zeitpunkt andere Dreharbeiten stattfinden, ist das Kino an diesem Tag nicht möglich. Durch einen Arbeitskollegen, der beim Kunstbauerkino Großhennersdorf aktiv ist, konnte Jörg Krause die Kontakte knüpfen und einen Teil des Neißefilmfestivals nach Löbau lotsen. Dazu kam die Unterstützung von Steffen Dittmar, dem Chef der Bergquell Brauerei Löbau, der das Sudhaus für den Kinotag ganz unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung stellt. Die Nebenkosten sollen über den Eintrittspreis gedeckt werden.

