Löbau will keinen Plakat-Wald Wahlwerbung ist zum Tag der Sachsen rund ums Festgelände verboten – trotz Bundestagswahl.

Solche Bilder von Straßenzügen, die mit Wahlplakaten zugepflastert sind, soll es in Löbau nicht geben – zumindest für den Fest-Bereich zum Tag der Sachsen und an der Umzugsstrecke dürfen keine Plakate aufgehängt werden. © Carsten Rehder/dpa

Wenn Löbau im September Gastgeber beim Tag der Sachsen ist, soll die Stadt sich von ihrer besten Seite zeigen. Das heißt: sauber, ordentlich und sicher. Das muss im Vorfeld mit einigen Formalitäten geregelt werden. Genau damit befasste sich jetzt der Stadtrat. Eine Polizeiverordnung, die Ordnung und Sicherheit regelt, wurde beschlossen. Auch nach den Vorkommnissen anderer Großveranstaltungen will man gegen alles gewappnet sein.

Die Verbotsliste ist entsprechend lang. So dürfen zum Beispiel Hunde nicht ohne Leine und Maulkorb auf die Straße, Autos dürfen das ganze Festwochenende nicht ins Zentrum fahren. Doch nicht nur zum Beispiel für Hundehalter und Autofahrer gibt es Verbote. Sondern auch für Parteien, die zur Bundestagswahl für ihre Kandidaten werben wollen. Denn die Wahl steht im September an. Der Tag der Sachsen fällt genau in die „heiße Phase“ vor der Wahl, in der alle noch einmal verstärkt auf Stimmenfang gehen.

Allgemein gilt, dass frühestens sechs bis sieben Wochen vor den Wahlen mit dem Plakatieren begonnen werden darf. Nach der Wahl muss die Plakatwerbung in der Regel innerhalb von einer Woche abgehängt und entfernt werden. Der genaue Zeitraum, wann Wahlplakate auf öffentlichen Flächen stehen oder hängen dürfen, kann regional abweichen. So werden auch in diesem Sommer wieder am Straßenrand in den Städten und Gemeinden die Kandidaten ihre Wahlsprüche öffentlich anbringen. Das verbietet Löbau aber – zumindest für den inneren Sperrkreis, also den Bereich um das Festgelände und die Strecke des Festumzuges.

Im Löbauer Rathaus begründet man das Wahlwerbeverbot mit dem Schutz vor Vandalismus. Man wolle nicht, dass im Festgebiet oder an der Umzugsstrecke Plakate womöglich heruntergerissen werden und es dann liederlich aussieht, erklärt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) dazu.

Michael Kretschmer, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Landkreis und zugleich Generalsekretär der Christdemokraten im Freistaat Sachsen, kennt solche Ängste. Auch andere Städte, die in Wahlkampfzeiten ein großes Fest wie den Tag der Sachsen ausgerichtet haben, wollen Parteiwerbung möglichst aus dem Festgebiet verbannen.

Möglicherweise aber auch, so schätzt der Politiker ein, weil sie Bedenken haben, dass in den Medien dann Bilder auftauchen, die in der Stadt Wahlwerbung von Parteien wie der NPD oder auch der AfD zeigen – und dann die Stadt einen bestimmten Stempel aufgedrückt bekommt.

„Ich sehe das ein bisschen anders. Wahlen und damit auch die Wahlwerbung gehören zur Demokratie dazu“, sagt Michael Kretschmer. Und dass man frei wählen gehen kann, sei eines der höchsten Güter in der Demokratie: „Ich persönlich sehe das nicht so eng“, sagt er. Dennoch, so räumt auch der CDU-Bundestagsabgeordnete ein, gibt es viele Städte, die nicht nur zu Festen, sondern generell in bestimmten Stadtteilen Wahlwerbung untersagen oder einschränken: In historischen Altstädten beispielsweise. Insofern ist der Wunsch Löbaus, ebenfalls seine Sachsentags-Festmeile wahlwerbefrei zu halten, nicht ganz unerwartet.

Löbau ist mit dem Vorgehen zudem kein Einzelfall in der Region. Auch Ebersbach-Neugersdorf hat die Werbung für Parteien eingeschränkt. So dürfen auf dem Platz des Jacobimarktes keine Wahlplakate aufgehängt werden. (mit SZ/abl)

