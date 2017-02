Löbau wehrt sich gegen Ämterabzug Stadträte sprechen sich klar gegen die Pläne des Landkreises Görlitz aus. Sogar Klagen gegen den Kreis wurden vorgeschlagen. Der OB will kämpfen.

Macht der Landkreis seine Pläne wahr, ist das Umweltamt nicht mehr lange Teil von Löbau. © thomas eichler

Wenn der neue zentrale Verwaltungsstandort des Görlitzer Landratsamtes einmal fertig ist, wird es vermutlich duster rund um das Umweltamt an der Georgewitzer Straße in Löbau. Zusammen mit dem Vermessungsamt soll die Behörde dann, derzeit wird vom Jahr 2021 gesprochen, nach Görlitz ziehen. Bei der Stadt Löbau kommen diese Pläne nicht gut an. Auch wenn sie noch ein ganzes Stück von ihrer Verwirklichung entfernt sind. Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hat sich zuletzt kritisch gegenüber dem Vorhaben des Landkreises geäußert. Vor allem deswegen, weil er nicht über die Pläne informiert worden sei, bevor sie an die Öffentlichkeit geraten sind. In der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag hat Buchholz das Thema noch einmal auf den Tisch gebracht.

Das Stadtoberhaupt hat dabei einmal mehr deutlich gemacht, um die etablierten Ämter in Löbau kämpfen zu wollen. „Wir können nur hoffen, vor dem Kreistagsbeschluss genügend Leute auf unsere Seite zu ziehen“, sagte Buchholz. Am 29. März soll die Entscheidung fallen. Zuvor bekommt Löbaus Oberbürgermeister aber noch die Möglichkeit, einen Einblick in die Landratsamts-Pläne zu nehmen. Das hat der 1. Beigeordnete des Landkreises, Thomas Gampe, mitgeteilt. Dass Löbau samt OB nichts von den Vorhaben des Kreises gewusst hätten und nicht informiert worden seien, kann Gampe aber nicht bestätigen. Die Idee einer weiteren Ämterkonzentration am zentralen Standort Görlitz sei nämlich nicht neu. Im Kreistag sei das Thema im Rahmen einer Diskussion zu einem Gebäudekauf und bei einem Fördermittelbeschluss bereits behandelt worden, so Gampe. Mehr wissen auch andere Mitglieder des Kreistages nicht. Denn: Weitere konkrete Pläne zur Verwaltungskonzentration in Görlitz werden erst in Vorbereitung auf den Kreistag im März vorgestellt. „Dies bedeutet, dass auch Herr Buchholz diese Pläne bisher noch nicht erhalten hat“, teilt Gampe mit.

Derzeit arbeiten 320 Mitarbeiter des Kreises in Löbau. Wenn das neue Landratsamt in Görlitz einmal fertig ist, sollen es nur noch 150 sein. Um den personellen Aderlass zu kompensieren, hat Buchholz ins Gespräch gebracht, wenigstens die zentrale Führerscheinstelle nach Löbau zu verlegen. Der Landkreis hat sich auf SZ-Nachfrage zu diesen Gedankenspielen nicht geäußert. Ingo Seiler, Vorsitzender der Löbauer Bürgerliste, dagegen schon. „Acht Mitarbeiter in der Zulassungsstelle sind kein Ersatz für rund 200 Arbeitsplätze, die zuvor verloren gegangen sind“, so Seiler im Stadtrat. Deshalb appelliert, er die Pläne des Kreises nicht so einfach hinzunehmen. Notfalls müsse man eben gerichtliche Schritte einleiten, so Seiler. Er habe sich schlau gemacht und Beispiele gefunden, wo Kommunen gegen ähnliche Pläne geklagt hätten. „Die Kommunen gingen dabei meistens als Sieger hervor, weil sich niemand dem Gerichtsmarathon hingeben wollte“, so Seiler.

Ob eine Klage das Allheilmittel wäre, bezweifelt dagegen Heinz Pingel, Vorsitzender der Fraktion Die Linke. „Bei einer Klage müsste man einen Schaden nachweisen und den gibt es nicht“, so Pingel. Nicht für die Stadt und auch nicht für die Mitarbeiter des Landkreises, die derzeit in Löbau beschäftigt sind. Ob die Beschäftigten von Görlitz nach Löbau oder künftig von Löbau nach Görlitz zur Arbeit fahren würden, mache keinen Unterschied, so der Linken-Vorsitzende. Eine Klage hält er deshalb für wenig sinnvoll. Dennoch werde seine Fraktion nach derzeitigem Stand der Dinge im Kreistag gegen den Löbauer Ämterabzug stimmen. „So lange nicht klar ist, was die Umstrukturierung für Vorteile oder Folgen mit sich bringt“, so Heinz Pingel.

Wenn im März der Beschluss auf dem Tisch liegt und im Kreistag zur Abstimmung steht, ist laut Buchholz mit einer eindeutigen Mehrheit pro Görlitz und kontra Löbau nicht zu rechnen. „Der Kreistag wird gespalten sein“, sagt der OB. Sollte der Beschluss am Ende des Tages trotzdem gegen Löbau fallen, könne man aber nichts machen, so Buchholz. In der zentralen Verwaltung des Landratsamtes sollen 700 Beschäftigte ihren Dienst verrichten. Laut aktuellen Schätzungen soll die Zusammenlegung der Ämter 24 Millionen Euro kosten. Buchholz rechnet sogar mit 40 Millionen Euro. Werden Umwelt- und Vermessungsamt aus Löbau abgezogen, bleiben nur noch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt sowie Mitarbeiter des Jobcenters und des Jugendamtes der Stadt erhalten.

