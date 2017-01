Löbau wegen Sturz vor Gericht Eine Frau verletzt sich und verklagt die Stadt Löbau. Der Richter gibt ihr aber eine Mitschuld an dem Unfall.

Bauzäune oder andere Absperrungen sollen Fußgänger vor Gefahren an Baustellen schützen. In Löbau lief eine Frau dennoch durch eine Baustelle. © Rafael Sampedro

Die Zivilkammer des Görlitzer Landgerichts hat jetzt in einem Schadensersatzverfahren gegen die Stadt Löbau die Klage abgewiesen. In dem Verfahren ging es um einen Unfall vom 7. Dezember 2015. Damals war die Klägerin zu Besuch bei ihrer Tochter in der Oelsaer Straße in Löbau gewesen.

Ihr Auto stellte sie vor einer Baustelle ab. Um den kürzesten Weg zur Wohnung der Tochter zu nehmen, schlüpfte sie durch die Absperrvorrichtung – und stürzte in einen etwa anderthalb Meter tiefen Graben. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen im Bereich des Kinns sowie Prellungen zu. Außerdem war sie eine Zeit lang krank geschrieben.

Auf Grund des Unfalls verklagte sie die Stadt Löbau wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. In dem Verfahren wollte die Frau erreichen, dass ihr 1 100 Euro Schmerzensgeld und 91,24 Euro Schadensersatz zugesprochen werden. Nachdem der Richter der Zivilkammer erklärt hatte, worum es geht, stellte sich die rechtliche Lage so dar: Die Baustelle war mit Absperrvorrichtungen gesichert. Allein schon aus dieser Feststellung heraus war es eher fraglich, ob eine Haftung der Stadt Löbau überhaupt zum Tragen kommt. Und wenn doch, dann gab es ein nicht unerhebliches Mitverschulden der Klägerin, so der Richter.

Letztlich verdichtete sich in der Beweisaufnahme der Eindruck, dass die Klage der Geschädigten wohl wenig Aussicht auf Erfolg hat. Denn die Frau kannte durchaus den Gefahrenbereich, schon allein deshalb, weil sie mehr oder minder regelmäßig bei ihrer Tochter zu Besuch ist. Zudem hatte sie eine zusätzliche Sichteinschränkung. Sie trug einen Topf mit einem Durchmesser von etwa 25 Zentimetern vor sich her.

Drittens hatte die Möglichkeit bestanden, die Baustelle auf der linken Seite zu umgehen, statt durch die Absperrung zu laufen. Und schließlich viertens könne sich die Frau auch nicht darauf hinausreden, dass sie die Absperrung nicht gesehen hätte, fasste der Richter zusammen.

Da die Klägerin dem Gericht nicht schlüssig erklären konnte, warum sie nicht ordnungsgemäß an der Baustelle vorbei ging, ist es sehr wahrscheinlich, dass es der Transport des Topfes war, der sie dazu bewogen hatte den Weg zur Tochter durch die Baustelle abzukürzen.

Der Richter fasste die Beweisführung auch deshalb in einem richtungsweisenden Satz zusammen: Aus Bequemlichkeitsgründen kann kein Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend gemacht werden. Nach dem Verlauf der Verhandlung war es deshalb auch keine Überraschung, dass die Klage gegen die Stadt Löbau abgewiesen wurde.

