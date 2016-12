Löbau verschont von Noroviren Die Noroviren-Epidemie hat bereits mehrere Landkreise in Sachsen erreicht. Im Landkreis Görlitz ist die Zahl der Erkrankten bislang überschaubar.

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Noroviren. © Gudrun Holland/dpa

Der Landkreis Görlitz ist bislang von der Noroviren-Welle verschont geblieben. Zwar steigt hier auch seit Ende November die gemeldete Zahl von Erkrankten an. So registrierten die Behörden in der letzten November-Woche 33 Neuerkrankte, die Woche zuvor waren es nur 15. Aber im Vergleich zu den Zentren der Noroviren-Erkrankungen wie den Landkreisen Mittelsachsen, Nordsachsen oder dem Erzgebirge weisen die Zahlen der Landesuntersuchungsanstalt in Chemnitz eine unauffällige Entwicklung an der Neiße nach. Zwischen 15 und 20 Einwohner des Kreises infizierten sich demnach mit dem Noro-Virus. Die Dunkelziffer kann aber deutlich höher liegen. Nicht alle, die an Erbrechen oder Durchfall leiden, werden auf das Virus getestet. Das Sozialministerium in Dresden spricht von einem Norojahr wie es zuletzt 2013 aufgetreten war.

Die Darminfektion zeigt sich mit Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Durchfall. Betroffene kommen über Stunden nicht von der Toilette. Die Noroviren verbreiten sich rasend schnell. In Familien, aber vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen bleibt dann kaum einer verschont.

Bei den noch aggressiveren Rota-Viren sind die Erkrankungen seit Anfang Oktober verschwindend gering, sechs wurden den Behörden gemeldet. (SZ/sb)

zur Startseite