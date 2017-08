Löbau verschickt Parkausweise Ab nächsten Freitag geht es für drei Tage nur noch mit Sondergenehmigung in die Stadt.

Die Stadt wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. © Matthias Weber

Dieser Tage versendet die Stadt Löbau die Sonderparkgenehmigungen für den Tag der Sachsen. Den Parkausweis benötigen Einwohner und Leute, die in der Stadt arbeiten, um am Festwochenende zumindest in den äußeren Sperrkreis einfahren und ihr Auto abstellen zu können. Denn die Stadt wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nur mit einem Berechtigungsschein ist die Einfahrt in den Randbereich der Stadt überhaupt möglich. Die Ausweise konnten Anwohner beantragen.

Wer im Zentrum wohnt, kann jedoch nicht bis zu seiner Wohnung fahren. Bewohner bekommen einen Stellplatz zugewiesen und müssen den Rest zu Fuß gehen. Ab Freitag, dem 1. September, morgens 9 Uhr, wird die Stadt gesperrt. Die Sperrung gilt das ganze Wochenende bis zum 3. September. Auswärtige, die das Fest besuchen wollen, müssen die neu angelegten Großparkplätze an der B178 und der B6 nutzen. (SZ/rok)

