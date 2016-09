Löbau schrumpft wieder

Blick auf Löbau, rechts der Löbauer Berg © Matthias Weber

Löbau. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg gehen die Einwohnerzahlen der Stadt Löbau inzwischen wieder nach unten. Das zeigen die Werte des Löbauer Melderegisters, die die Stadtverwaltung veröffentlicht hat. Demnach haben zum 30. Juni 2016 15 511 Menschen in der Stadt gelebt. Im Sommer 2015 waren es 15 702. Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass die Zahl der Ausländer derzeit noch dafür sorgt, dass Löbau die 15 000er Grenze noch nicht gerissen hat. Denn diesen Sommer lebten 620 Personen anderer Nationalitäten in Löbau, als deutsche Staatsbürger waren noch 14 891 Menschen registriert. Diese Verschiebungen hängen mit den inzwischen zwei Asylbewerberheimen zusammen, die es in Löbau gibt. Diese hatten auch dafür gesorgt, dass zum Jahreswechsel 2015/2016 ein Plus in der Einwohnerstatistik stand: Damals konnten die Behörden 15 777 Einwohner vermelden, davon 770 Ausländer. Weil die Zahl der Flüchtlinge inzwischen wieder deutlich sinkt, lösen sich auch diese statistischen Effekte wieder auf.

Lohnenswert ist auch ein Blick auf die Altersstruktur der Löbauer. Laut Meldeamt sind die meisten Einwohner – 4 853 – zwischen 45 und 64 Jahren alt. Die zweitgrößte Gruppe stellen die über 65-Jährigen: Von ihnen leben 4 350 in der Stadt. Sechs- bis 17-Jährige gibt es nur 1 461. (SZ/gw)

