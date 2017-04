Löbau ohne Strom

Symbolbild © dpa-tmn

Löbau. Weite Teile Löbaus sind am Mittwochnachmittag plötzlich ohne Strom gewesen. Der Grund dafür ist am Neumarkt zu finden. Denn dort ist bei Bauarbeiten ein Stromkabel gekappt worden. Das bestätigt die zuständige Baufirma STL. Genaueres hat die Firma nicht mitteilen wollen. Nach Aussagen Löbauer Händler und Firmen sei die gesamte Innenstadt vom Stromausfall betroffen gewesen. Einige Händler sagten sogar, dass sich der Stromausfall bis in Richtung Kaufland auswirken würde.

Die These bestätigte schließlich der Betreiber der Go-Tankstelle an der Rumburger Straße. Dort sei alles „tot“ gewesen, äußerte er. Auch im Löbauer Rathaus ging eine Zeit lang das Licht aus und Computer schalteten sich ab. Laut Stadtsprecherin Eva Mentele sei sogar in einer Behindertentoilette der Alarm angegangen. Wie lange der Stromausfall angedauert hat und welche Stadtteile tatsächlich davon betroffen waren, konnte am Mittwochabend nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Weder die Löbauer Stadtwerke noch der Energieversorger Enso konnten Auskunft geben.

zur Startseite