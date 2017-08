Löbau-Medaillen sind heiß begehrt Als Souvenir zum Tag der Sachsen hat die Stadt eine Serie von Münzen aufgelegt. Davon sind insgesamt schon 434 verkauft.

Als kostbares Souvenir zum Tag der Sachsen hat die Stadt Löbau eine Serie von Festmedaillen aufgelegt. Besonders der 25 Gramm schwere Silberling aus 999er Feinsilber und der vergoldete Bronzetaler sind heiß begehrt bei Münzfreunden. Von den beiden in einer Auflage von je 300 Stück geprägten Medaillen sind insgesamt schon 434 verkauft. Die günstigste Variante aus Kaiserzinn ging bereits 136 mal weg.

Die im Durchmesser 40 Millimeter großen Festmedaillen zeigen auf der Vorderseite die Silhouette der Stadt, wie sie sich mit ihren Kirchtürmen und dem Rathaus an den Löbauer Berg schmiegt. Der Gusseiserne Turm als Wahrzeichen der Stadt prangt als zweites Hauptmotiv auf der Vorderseite. Auf die Rückseite ist das Löbauer Architektur-Juwel Haus Schminke geprägt.

Die Festmedaillen sind ausschließlich an der Tourist-Info am Altmarkt erhältlich. Die Feinsilber-Münze kostet 54 Euro, die vergoldete Bronze-Medaille 18 Euro und die Kaiserzinn-Variante 14 Euro. Damit der Hochglanz erhalten bleibt, sind die Medaillen im Etui in einer luftdichten Kunststoffhülle verpackt. Zu jeder der limitierten Medaillen gibt es ein Zertifikat. (SZ/mva)

