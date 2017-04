Löbau macht Holz zu Geld Bei der jährlichen Versteigerung von Wertholz in der Dresdner Heide hat die Stadt edle Stämme verkaufen können. Damit wird die Stadtkasse gefüllt.

In Löbaus Stadtwald stehen echte Baumschätze. Einige von ihnen fällt die Stadt regelmäßig, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen. © SZ-Archiv

Löbau ist in der Vergangenheit durch seinen Hang zum Bäumefällen immer wieder mal in die Negativschlagzeilen geraten. Egal, ob auf dem Löbauer Berg entlang der Straße zum Honigbrunnen oder zuletzt am Wettiner Platz: Die Fällungen kamen bei vielen Löbauer Bürgern nicht gut an, wie aus Reaktionen in Leserbriefen oder Kommentaren bei Facebook abzuleiten war. Außerhalb der Stadtgrenzen wird das Fällen allerdings weniger kritisch gesehen.

Besonders im Raum Dresden wird Holz aus dem Löbauer Stadtwald wertgeschätzt. Bei der alljährlichen Wertholzversteigerung in der Dresdner Heide ist das zuletzt wieder der Fall gewesen. Löbau hat zum wiederholten Male an der Versteigerung mit Stämmen aus dem eigenen Stadtwald teilgenommen. Und das durchaus erfolgreich, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Unter Wertholz versteht man kurz gesagt, dicke, astfreie Stämme. Löbau hat zehn Stammabschnitte von acht verschiedenen Bäumen bei der Versteigerung in Dresden angeboten. Die Bäume sind bereits im vergangenen Herbst in einem Ruppersdorfer Waldteil und im Kottmarwald geschlagen worden. Darunter vier Lärchen, eine Fichte, eine Erle, eine Weymouthskiefer und eine Esche. Bei Sägewerken und anderen holzverarbeitenden Betrieben haben die Löbauer Stämme hoch im Kurs gestanden. Wie die Stadt mitteilt, haben sich Betriebe aus ganz Deutschland für das Löbauer Holz interessiert. Ein Löbauer Baumstamm wird demnächst sogar bis zu einem Sägewerk ins Allgäu gebracht. Für die Stadt hat sich die Fahrt zur Wertholzversteigerung gelohnt: Die gelieferten zehn Stammabschnitte haben insgesamt rund 4 800 Euro in die Stadtkasse gespült. Das meiste Geld sei dabei durch den Verkauf des Fichtenholzes erzielt worden, so die Löbauer Stadtverwaltung. Und damit auch bei der nächsten Versteigerung wieder gute Einnahmen mit Holz aus dem Stadtwald erzielt werden, hält Revierförster Lars Morgenstern nach neuen Stämmen Ausschau. „Im kommenden Jahr soll nach Möglichkeit Eiche geliefert werden, denn dunkle Holzarten sind derzeit besonders gefragt“, ist von der Stadtverwaltung zu erfahren.

Bei der vergangenen Wertholzversteigerung in der Dresdner Heide haben 887 Einzelstämme aus 21 unterschiedlichen Baumarten zum Verkauf gestanden. Dabei hat Holz im Wert von rund 393 000 Euro den Besitzer gewechselt.

