Löbau lehnt höhere Kita-Beiträge ab Der Stadtrat stimmt gegen die geplante Erhöhung der Elternbeiträge. Und geht in seinen Forderungen noch weiter.

Kein Kind soll außen vor bleiben – die Löbauer Stadträte wünschen sich mehr Gleichberechtigung bei der Kinderbetreuung. Sie plädieren für eine kostenfreie Kinderbetreuung und haben deshalb gegen die anstehende Erhöhung der Elternbeiträge gestimmt. © dpa

Die Elternbeiträge in den Kitas der Stadt Löbau werden vorerst nicht erhöht. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung Ende vergangener Woche dagegen entschieden, die Beiträge heraufzusetzen. Ein solcher Beschluss stand auf der Tagesordnung des Rates. Es hatte zur Debatte gestanden die Beiträge, die Familien monatlich für die Betreuung zahlen müssen, zu erhöhen. Das gilt für die Kitas, die in Trägerschaft der Stadt sind.

Grund dafür, dass das nötig wurde, sind die gestiegenen Betriebskosten. Die sächsische Gesetzgebung schreibt vor, dass ein gewisser Anteil der Betriebskosten als Beitrag auf die Eltern umgelegt werden muss. Wie hoch der Prozentsatz ist, das richtet sich nach der Art der Kindereinrichtung. Bei der Kinderkrippe sollen sie zwischen 20 und 23 Prozent der Betriebskosten betragen, bei Kindergarten und Hort zwischen 20 und 30 Prozent. Löbau hatte die Sätze bisher schon im unteren möglichen Bereich angesetzt, beim Kindergarten zum Beispiel 20,19 Prozent als Elternbeiträge erhoben. Aufgrund der gestiegenen Kosten ging das nun nicht mehr auf. Angestiegen sind die Kosten unter anderem, weil der Personalschlüssel verbessert wurde. Jetzt wird im Kindergarten eine pädagogische Fachkraft für zwölf Kinder eingesetzt, früher musste eine Erzieherin 13 Kinder betreuen. Auch im Krippenbereich gibt es dahingehend Verbesserungen.

Das alles kostet, hinzu kommen weitere Betriebskosten. Deswegen wurde neu kalkuliert. Die Kalkulation sah vor, zum Beispiel für die 9-Stunden-Betreuung beim ersten Kind in der Krippe von 160 auf 170 Euro monatlich zu erhöhen. Alleinerziehende sollten dafür statt 152 Euro künftig 162 Euro zahlen. Die Erhöhung im Kindergartenbereich war für eine 9-Stunden-Betreuung von 91 Euro auf 95 Euro vorgesehen, für Alleinerziehende von 86 Euro auf 90 Euro. Dazu wird es nun nicht kommen, die bisherigen Beiträge bleiben.

Die Stadträte begründen ihre Entscheidung gegen eine Erhöhung vor allem damit, dass die Regelung Betriebskosten auf die Eltern umzulegen vom Freistaat aufdiktiert sei. „Wenn wir etwas beschließen müssen, was uns der Freistaat vorgibt und was wir eigentlich gar nicht wollen, dann ist das Scheindemokratie“, sagte Hartmut Nahrstedt (CDU). „Dafür gebe ich mich nicht her.“ Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) merkte an, dass sich die Stadt an Recht und Gesetz halten müsse. „Deshalb muss ich die Beschlussvorlage in den Stadtrat einbringen. Meine persönliche Meinung ist auch eine andere“, sagte der OB und ließ durchblicken, dass er sich für eine gänzlich kostenfreie Kinderbetreuung ausspricht. „In anderen Bundesländern geht das ja auch“, schiebt er den Ball in Richtung Freistaat.

Dafür plädierte auch Heinz Pingel (Die Linke). Auch Kitas hätten einen Bildungsauftrag, es gebe Bildungspläne in den Einrichtungen. Staatliche Schulen seien schließlich auch kostenfrei. „Ich bin richtig wütend, dass wir uns mit so etwas überhaupt beschäftigen müssen“, so der Abgeordnete der Linken. Die Fraktion der Bürgerliste schlug in dieselbe Kerbe – und kritisierte zudem, dass der Freistaat Gesetze macht, die Kommunen aber dann von den Eltern das Geld eintreiben müssen. Der Stadtrat stimmte schließlich geschlossen gegen den Beschluss zur Erhöhung. Lediglich der OB votete mit seiner Stimme dafür – weil er sich ans Gesetz halten muss, wie er betonte. Er wünsche sich aber, dass auch andere Stadt- und Gemeinderäte die Vorgaben nicht einfach hinnehmen.

zur Startseite