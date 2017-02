„Löbau lebt“ plant ein buntes Jahr

Workshop: Jugendliche sollen sich verwirklichen Die Macher von „Löbau lebt“ holen den Nachwuchs aus der Stadt aber auch umliegenden Städten und Gemeinden mit ins Boot. Der Verein will mit ihnen gemeinsam dort ansetzen, wo bei den Jugendlichen der sprichwörtliche Schuh drückt: nämlich bei der Freizeitgestaltung. Besonders die Frage „Wohin nach der Schule?“ soll dabei geklärt werden. „Schüler kommen teilweise aus Görlitz, um in Löbau zur Schule zu gehen“, sagt René Seidel. Lange Wartezeiten auf Bus und Bahn stehen nach dem Unterricht auf der Tagesordnung. Überbrückt wird die Zeit von einigen mit Biertrinken an der Sachsenstraße oder mit Kaffeetrinken am Lidl-Markt. „Dort kostet der Kaffee nur einen Euro“, so Seidel, der sich mit Schülern über Sorgen und Probleme unterhalten hat. Um Bier- und Kaffeetrinker von der Straße zu holen, soll bei einem Workshop am ersten Märzwochenende gemeinsam mit Schülern ein Konzept für die Freizeit nach dem Unterricht erstellt werden. Seidel schwebt vor, ein leerstehendes Haus in Löbau zum Leben zu erwecken, wo die Jugendlichen beisammen sein oder auch Hausaufgaben machen können. „Ist das Konzept gut, wollen wir es der Stadt vorstellen“, sagt er.

Seniorenrat: Ältere Generation will sich an Projekten beteiligen Im Hauptquartier von „Löbau lebt“ an der Brunnenstraße haben sich die Vereinsmitglieder Anfang Februar mit dem Seniorenrat getroffen. „Der Rat war neugierig, was wir in Löbau für Senioren geplant haben“, sagt Seidel. Er selbst habe dabei eingestehen müssen, dass bis jetzt eher wenig auf der Vereins-Agenda steht. Das soll sich nun ändern. „Der Seniorenrat hat den Wunsch geäußert, dass Alt und Jung wieder zusammenfinden“, so Seidel. Geplant sei, dass Rat und Verein künftig bei verschiedenen Projekten zusammenarbeiten.

Kino: Ab Mai flimmern Filme über die Leinwand Dort, wo sonst zu Fußballwelt- und Europameisterschaften gejubelt wird, laufen am 12.Mai Filme über die Leinwand. Die Rede ist vom Löbauer Sudhaus. Jeweils nachmittags und abends wird ein Film gezeigt – einer für Kinder und Jugendliche und einer für Erwachsene. „Löbau lebt“ wird dabei eine besondere Ehre zu teil: „Wir sind für die Stadt Löbau Partner des Neiße-Filmfestivals“, sagt Seidel. Im Laufe des Jahres könnte zudem noch ein Sommerkinotag dazukommen. Denkbar sei auch, noch einen Kinotag im Winter anzubieten und diesen in den Lebendigen Adventskalender zu integrieren, so Seidel. Vorausgesetzt, der Adventskalender feiert seine Fortsetzung. Damit will der Verein den Wünschen vieler Löbauer nachkommen. „Kino ist das, was sich bei unserer Umfrage am meisten gewünscht wurde“, sagt Seidel.

Straßenfest: Feiern auf der Blumenstraße wird fortgesetzt Ganz an den Vereinsnamen angelehnt soll auch in diesem Jahr das Straßenfest „Die Blumenstraße lebt“ eine Neuauflage erfahren. Offene Gärten, Bildergalerien, Spiel und Spaß werden am 20.Mai wieder dazugehören. Seidel und seine Mitstreiter wollen das Fest in diesem Jahr allerdings noch etwas erweitern und Löbauer Vereine in die Feierlichkeiten einbeziehen. Zugesagt haben bisher der Schachverein und der Klub Klinik. Weitere sollen folgen. „Ende März wollen wir den fertigen Straßenplan veröffentlichen“, sagt Seidel.