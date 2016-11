Löbau lässt abreißen An der Neusalzaer Straße fallen weitere Gebäude dem Abrissbagger zum Opfer. Ein Haus ist aber noch bewohnt. Doch die Mieterin will nicht ausziehen.

Die Fenster sind aus den grauen Gebäuden in der Altlöbauer Siedlung schon entfernt worden. Jetzt kann der Motor des bereitstehenden Abrissbaggers gestartet und dann die rustikalen Arbeiten verrichtet werden. © sz thomas eichler

Die Altlöbauer Siedlung verliert ihre nächsten Häuser. Ziemlich genau vor einem Jahr ist es gewesen, als zum ersten Mal Abrissbagger auf das Gelände an der Ecke Neusalzaer Straße/Altlöbauer Siedlung gefahren sind. Binnen weniger Tage sind damals drei Gebäude in Schutt und Asche gelegt worden. Derzeit geht es den nächsten drei Mietshäusern an den Kragen. „Bis Ende dieses Jahres sollen sie abgerissen sein“, teilt Andrea Heinke, Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsverwaltung und Bau GmbH (Wobau), mit.

Dass die Häuser von der Bildfläche verschwinden sollen, ist schon vor Jahren festgelegt worden. 2013 hat der Löbauer Stadtrat das Areal offiziell zum Rückbaugebiet erklärt. Notwendigerweise. Denn das ist Voraussetzung gewesen, um für den Abriss Fördergelder zu bekommen. Lange hat sich die Wobau aber nicht dazu entschließen können, die grauen Gebäude mit den vergilbten Klingelschildern dem Erdboden gleichzumachen. Auch, weil zum damaligen Zeitpunkt in einigen Wohneinheiten noch Leben geherrscht hat. Aus den Häusern mit den Nummern 34, 36 und 38, welche aktuell zurückgebaut werden, sind mittlerweile aber alle früheren Bewohner ausgezogen. Sind die Gebäude abgerissen, fehlt danach nur noch eines.

Das hätte Andrea Heinke am liebsten direkt mit zurückbauen lassen. Gäbe es da nicht ein Problem: Denn in dem letzten, noch übrigen Haus, wohnt noch eine Seniorin. Und diese wolle laut Frau Heinke nicht ausziehen. Bis jetzt hätte auch keine Überredungskunst geholfen. „Wir würden ja auch dabei helfen, eine neue Wohnung zu finden“, so die Wobau-Chefin.

Was den Abriss angeht, liegt die Wobau voll im Zeitplan. Denn der Rückbau ist ursprünglich für die Jahre 2015, 2016 und 2017 eingetaktet gewesen. Würde es schneller gehen, hätte Frau Heinke aber trotzdem nichts dagegen. Denn jetzt seien Bagger und Lastwagen sowieso vor Ort und könnten alles auf einmal erledigen. Gäbe es da nicht das Problem mit der Seniorin.

Die Meinungen einiger Anwohner der Altlöbauer Siedlung zu diesem Thema sind gespalten. Ein Nachbar schlägt sich zum Beispiel auf Wobau-Seite. „Es wäre schon besser, wenn das letzte Haus gleich noch mit abgerissen wird“, sagt er. Eine Nachbarin, die direkt gegenüber der alten Frau wohnt, kann die sture Seniorin hingegen verstehen. „Wenn man sein ganzes Leben dort gewohnt hat, dann fällt so ein Umzug schon schwer“, sagt sie. Eine andere Alternative für die Seniorin, als auszuziehen, sieht Andrea Heinke hingegen nicht. Das Haus sei nämlich in keinem guten Zustand mehr. „Es müsste alles neu gemacht werden“, sagt sie. Angefangen vom Dach über Fenster, Fassade und Innenbereich. Die Wobau will dafür aber kein Geld in die Hand nehmen. „Der Aufwand würde den Nutzen nicht rechtfertigen“, so die Geschäftsführerin. Es bleibt also abzuwarten, wie der Streit um den Abriss der Ende der 1930er erbauten Gebäude ausgehen wird.

Sollten alle Gebäude irgendwann verschwunden sein, wird die Siedlung höchstwahrscheinlich begrünt. „Es schadet dem Stadtbild ja nicht, wenn dort eine grüne Fläche ist“, sagt Frau Heinke. Etwas darauf gebaut werden, darf zunächst aber nicht – weil die Wobau für den Abriss Fördermittel erhalten hat. Um diese überhaupt zu bekommen, muss sich die Wohnungsverwaltung an damit verbundene Auflagen halten. Eine davon sieht vor, dass auf dem Abrissgelände in Altlöbau in den nächsten zehn Jahren keine neuen Mietwohnungen entstehen dürfen. Sollte sich dennoch jemand für das Areal interessieren und es anderweitig nutzen wollen, sei man dafür offen, so Geschäftsführerin Frau Heinke.

Die Altlöbauer Siedlung ist derweil nicht die einzige Abrisszone der Stadt. Auch im Stadtteil Ost werden nach und nach Wohnblöcke weggerissen. Damit reagiert die Wobau auf den stetig zunehmenden Wohnungsleerstand. Um dem entgegenzuwirken, hat sich der Stadtrat vor drei Jahren für den Rückbau ausgesprochen.

