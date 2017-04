Löbau in Narrenhand Über 900 Karnevalisten aus ganz Sachsen haben in der Messehalle gefeiert. Deren Oberhaupt kam extra aus Köln eingeflogen.

Ein Foto von der Oberlausitzer Gardetanzshow 2016, die der Karnevalsclub Löbau in der Messehalle Löbau veranstaltete. © Rafael Sampedro

Die Mitglieder der Äberlausitzer Narrenfuhre haben eine Großveranstaltung auf die Beine gestellt und das 23. Präsidententreffen des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC) organisiert. Rund tausend Narren aus ganz Sachsen versammelten sich dazu am 1. April in der Löbauer Messehalle.

Das Treffen zu organisieren hat viel Zeit in Anspruch genommen. „Die gastgebenden Vereine haben sich auf diesen Tag, neben der Organisation ihrer eigenen Veranstaltungen, ein Jahr intensiv vorbereitet“, so Andreas Israel vom Schönbacher Karnevalsclub. Zum ersten Mal überhaupt sind Sachsen Narren in den östlichsten Zipfel des Freistaats gekommen. Doch nicht nur das: Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess, ließ es sich nicht nehmen und reiste mit dem Flieger extra aus Köln an, um beim Narrentreffen dabei sein zu können. Gefeiert wurde am Ende auch noch. Natürlich mit Musik, Witzen, Tanzeinlagen und einem Video, in dem allen Narren die Oberlausitz auf lustige Art und Weise nähergebracht wurde. Gekrönt wurde der Abend durch einen gemeinsamen Flashmob aller gastgebenden Oberlausitzer Vereine. (SZ)

