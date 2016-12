Löbau im Medaillenfieber Die Stadt hat ihre offizielle Plakette für den Sachsentag vorgestellt. Darauf ist etwas noch nie da Gewesenes zu sehen.

Die Rückseite der Löbauer Sachsentag-Medaille, auch „Revers" genannt, ziert das Haus Schminke. Eine solche Medaille, welche die Scharoun-Villa zeigt, ist bisher einzigartig. Individuell waren aber auch die Medaillen der vergangenen zwölf Sachsentag-Städte. Bei Sammlern sind die funkelnden Taler sehr begehrt. Die Löbauer Exemplare gibt es in limitierter Auflage von 900 Stück in drei unterschiedlichen Varianten.



Lars-Gunter Schier ist das Gesicht hinter Löbaus Medaille für den Tag der Sachsen. Denn der Numismatiker aus Seifhennersdorf hat die Plakette entworfen, die am Dienstagmittag im Löbauer Rathaus offiziell vorgestellt worden ist. Die vier Zentimeter große Festmedaille ist nun Löbaus funkelndes Aushängeschild zum Sachsentag im kommenden Jahr. Sogar Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos), ist ob des Anblicks der Medaille ins Schwärmen geraten. Verglichen mit den Medaillen der vergangenen zwölf Ausrichterstädte, sei die Löbauer die schönste, so Buchholz. Rudolf Reimann, Präsident der Numismatischen Gesellschaft Sachsens, pflichtet ihm bei. „Löbau kann stolz sein, eine solch tolle Medaille zu haben“, sagt er.

Aber was gibt es auf dem glänzenden Taler überhaupt zu sehen? Die Antwort ist einfach: Löbaus Wahrzeichen. Und da jede Medaille bekanntlich zwei Seiten hat, war für Gestalter Lars-Gunter Schier auch genug Platz, um sämtliche Löbauer Sehenswürdigkeiten unterzubringen. Auf der Vorderseite hat Schier die Silhouette der Stadt, bestehend aus Gusseisernem Turm und Funkturm sowie dem Löbauer Berg, Rathaus und Kirchtürmen platziert. Auf der Rückseite finden sich das Wappen von Löbau, das Logo des Sachsentages und das der Numismatischen Gesellschaft wieder. Über allem steht aber das fein herausgearbeitete Haus Schminke. „Die Perle von Löbau“, wie Schier das Gebäude nennt. Noch nie zuvor sei die Scharoun-Villa auf einer Medaille abgebildet worden, so der Seifhennersdorfer. Das mache sie so besonders.

Bereits im Juli dieses Jahres hat Schier seinen Entwurf im Löbauer Rathaus vorgestellt. Zuvor haben sich die Stadtverantwortlichen zusammen mit Sachsens Numismatikern die Köpfe zerbrochen, welche Elemente auf der Medaille zu sehen sein sollen. „Das Haus Schminke stand schnell fest und am Gusseisernen Turm kommt man eben auch nicht vorbei“, sagt Lars-Gunter Schier. Geprägt wird Löbaus Festmedaille in Dresden. Und zwar von echten Spezialisten. Darüber sind sich zumindest OB Buchholz sowie die beiden Münzfreunde Reimann und Schier einig. „Dort arbeitet man noch mit Lupe und Stichel und fertigt jede Medaille per Hand und nicht etwa mithilfe des Computers“, so Schier.

Bei einem Blick auf die Medaillen-Auflage hatten die Dresdener Graveure ordentlich zu tun. Ist der Absatz gut, könnten bis zu 900 Exemplare der Medaille hergestellt werden. Bis dato seien aber lediglich 450 in Auftrag gegeben worden, so Numismatiker-Präsident Reimann. Seit Anbeginn des Sachsentages sind Sachsens Münzfreunde in die Veranstaltung involviert und entwerfen gemeinsamen mit den Ausrichterstädten individuelle Medaillen.

Das Löbauer Exemplar gibt es seit dem heutigen Mittwoch zu kaufen. Die Festmedaille ist in drei verschiedenen Ausführungen – in Feinsilber, vergoldeter Bronze und Kaiserzinn – in der Touristinformation am Altmarkt erhältlich. Der silberne Taler wird für 54 Euro, der vergoldete für 18 Euro und die Variante in Kaiserzinn für 14 Euro angeboten. Die Herstellung der preisgünstigsten Medaille ist aber am kompliziertesten gewesen. Schuld daran ist der Brexit, also der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, gewesen. „Der Kaiserzinn kommt aus England. Bei der Besorgung kam es deswegen zu Problemen“, sagt Rudolf Reimann.

Vom Verkauf der Medaille hat Löbau derweil nichts. Die Gelder fließen nämlich an die sächsischen Münzfreunde. Für die Produktion der Sachsentag-Medaillen gehen die Numismatiker nämlich in Vorkasse. „Wir haben eine Lizenz mit der Sächsischen Staatskanzlei, dass wir die Medaillen machen dürfen“, sagt Reimann. Durch den Verkaufserlös sollen lediglich die anfallenden Kosten gedeckt werden. Bliebe dennoch etwas übrig, werde das Geld in Projekte der Münzfreunde gesteckt. Lars-Gunter Schier ist vom Erfolg der Löbauer Sachsentag-Medaille überzeugt. Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch, weil es in der Oberlausitz viele Sammler gebe.

