Löbau im Detail

Stadtführer Christoph Falk erkennt Löbauer Details, die sonst kaum einer wahrnimmt. Zum Beispiel die Fundamente aus Mühlensteinen an der früheren Steinmühle.

Zum Beispiel die Fundamente aus Mühlensteinen an der früheren Steinmühle.

Oder Material des Alten Friedhofs, das mitten in der Stadt verbaut wurde.

Mit offenen Augen durch Löbau zu gehen, gehört zum Job von Christoph Falk. Der Stadtführer bringt Gästen die Geschichte der Stadt näher. Dabei entdeckt Falk oft auch selbst Dinge, die er zuvor noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Zum Beispiel entlang der schmalen Straße „Am Alten Friedhof“, die vom Theaterplatz hinab in Richtung Mühlenstraße führt. Wer den Weg beschreitet, sieht rechter Hand eine alte Mauer, die auf den ersten Blick aus vielen unterschiedlichen Baumaterialien zusammengesetzt ist. Wie so oft steckt der Teufel aber im Detail. Denn was viele nicht wissen: Teile der Mauer sind aus Bauresten des Alten Friedhofs aufgebaut worden. Eine alte Platte, die von einem Grabstein stammen könnte, erinnere zum Beispiel daran, so Stadtführer Falk. Wegen ihrer noch gut lesbaren Aufschrift „Wilhelm“ sticht die Platte unter den übrigen Bausteinen der Mauer hervor.

Beim Fundament der früheren Steinmühle an der Ecke Steinmühlenbrücke/Mühlenstraße hat Christoph Falk dagegen noch genauer hinsehen müssen. In dem Gebäude, das heute eher einer Ruine gleicht, sind bis Anfang der 1960er Jahre Grabsteine oder auch Denkmale gefertigt worden. Zwei ausrangierte Mühl- und Bodensteine, beide zusammen etwa 2,5 Tonnen schwer, schätzt Falk, hat der Löbauer Stadtführer am Sockel des Hauses mit den zerbrochenen Fensterscheiben entdeckt. Beim flüchtigen Hinsehen sind die Elemente kaum zu erblicken. Die baulichen Raffinessen, auf welche Falk bei seinen Touren immer wieder stößt, lassen sein Herz höher schlagen. Aus seiner Sicht ist Löbau längst nicht so trist, wie es vor etwa zwei Wochen im Fernsehen dargestellt wurde.

Dem Charme der Stadt ist Christoph Falk vor 40 Jahren erlegen, als er von Zwickau in Richtung Löbau gezogen und für immer geblieben ist. Verändert habe sich in der Zwischenzeit viel. Allerdings nicht nur zum Schlechten, so Falk. Die Stadt sei zwar geprägt von Überalterung, es werde aber dagegen angekämpft, so der Wahllöbauer. Als Beispiel nennt er die Erfolgsgeschichte des Messeparks, welche der Stadt weit über ihre Grenzen hinaus ein positives Image verleihen würde. Das Bild, das jüngst in der Fernsehsendung Spiegel-TV von Löbau gemalt wurde, sieht Falk kritisch. „Der Beitrag stimmt einfach nicht. Da hat man mit der schwarzen Brille berichtet“, sagt er. Seiner Meinung nach sei Löbau eine schöne Kleinstadt, die sich gerade auf dem Weg der Entwicklung in neue Zeiten befände.

Besuchern versucht Falk, diesen Weg näher zu bringen. Und das mit großem Erfolg – zumindest tagsüber. „Die Meinungen sind geteilt. Löbau gefällt, aber es wird bemängelt, dass abends nichts mehr los ist“, sagt er. Vor allem in Sachen Gastronomie würden Gäste immer wieder ihren Unmut äußern. Sehenswürdigkeiten, von denen das Haus Schminke und der Gusseiserne Turm bei den Besuchern hoch im Kurs stehen, kommen gut an. „Es besteht aber auch Interesse von Löbauern an den Stadtführungen“, sagt Falk. Einheimische, die ihrem Besuch etwas bieten wollen, würden immer zuerst auf den Turm und die Scharoun-Villa verweisen. „Ich denke, das ist schon auch Ausdruck von Stolz“, sagt der Wahllöbauer.

Falk selbst ist seit 2012 Gästeführer. Hauptsächlich im Haus Schminke. Die Leidenschaft für Historisches hat er in die Wiege gelegt bekommen. „Mein Großvater hatte einen großen Bücherschrank. Dort habe ich gestöbert“, sagt Falk. Mittlerweile stöbert er nicht mehr in Opas Schrank, sondern entdeckt in Löbau alte Geschichten.

