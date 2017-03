Löbau halbiert Stadtkasse für Tag der Sachsen

Löbau präsentiert sich beim Tag der Sachsen 2016 in Limbach-Oberfohna. Anfang September 2017 ist die Stadt selbst Gastgeber. © Stadt Löbau

Der Tag der Sachsen kommt Löbau teuer zu stehen. Wie in der Stadtratssitzung am Donnerstag öffentlich wurde, muss Löbau rund 1,8 Millionen Euro aus eigener Tasche für den Sachsentag bezahlen. Das kann sich die Stadt durchaus leisten, immerhin stehen rund 3,5 Millionen Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. Dennoch reißen die Aufwendungen ein Loch in die Stadtkasse und reduzieren sie um die Hälfte. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) begründete die Mehrausgaben vor allem damit, dass die Kosten für Sicherheit im Vergleich zum Sachsentag in Limbach-Oberfrohna enorm gestiegen seien. Ursprünglich wurde mit einem Eigenanteil von etwa 400 000 Euro gerechnet. Im November vergangenen Jahres war schon von 700 000 Euro die Rede.

Vier Monate später hat sich die Summe nun mehr als verdoppelt. Mit zwölf Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen sprach sich der Stadtrat am Ende dafür aus, der Erhöhung des Eigenanteils zuzustimmen. Der Beschluss wäre für die Stadt wichtig, da sonst Aufträge für den Tag der Sachsen nicht hätten erteilt und am Ende bezahlt werden können, so Stadtkämmerer Holm Belger. (SZ/ms)

