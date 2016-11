Löbau belebt den Advent Bis Heilig-Abend jeden Tag eine besondere Aktion: Das gab es in der Stadt noch nie.

Kreatives und selbst gebastelte Geschenke gehören für viele Menschen zu Advent und Weihnachten dazu. Wer sich Anregungen holen will, ist bei Marlies Reuß richtig. Sie beteiligt sich auch am lebendigen Adventskalender. © Rafael Sampedro

Filzfiguren gehören selbstverständlich auch zu dem großen Fundus im Fantasie-Land von Marlies Reuß auf der Löbauer Johannisstraße, und solche kleinen Figuren eignen sich prima als selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke. Kein Wunder, dass die Idee eines Lebendigen Adventskalenders bei Frau Reuß auf offenen Ohren gestoßen ist. Sie beteiligt sich sogar gleich mit zwei Aktionen an dem Kalender, der bereits ab diesem Sonntag startet. Für Löbau ist es eine Premiere, andere Orte haben mit solchen Aktionen bereits Erfahrung: Jeden Tag gibt es für einen längeren oder kürzeren Zeitraum eine kleine Aktion, zu der die Menschen kommen können, um so den Advent bewusst zu erleben. Schon voriges Jahr war im Altstadtverein die Idee aufgekommen, dies auch in Löbau zu versuchen, erzählt Vorstandsmitglied Bernd Sockel. Doch da war das Weihnachtsfest schon zu dicht herangerückt, um den Kalender noch zu organisieren. Und auch dieses Jahr wurde die Zeit schneller knapp als gedacht: Andere Vereinsaktionen wie das Aufstellen des Postmeilensteins am Bahnhof forderten viel Aufmerksamkeit ein. Trotzdem haben Verein, die Initiative Löbau lebt und die Werbegemeinschaft es geschafft: Bis auf drei Tage finden nun bis zum Heiligen Abend jeden Tag besondere und abwechslungsreiche Aktionen statt.

Marlies Reuß beispielsweise lädt am 17. Dezember, dem 4. Advent, in ihr Geschäft ein – zum Basteln von kleinen Filz-Wichteln oder zum kreativen Gestalten von kleinen Glaslaternen. Und auch bei dem besonderen Abend im Klosterhof am 22. Dezember, den der Altstadtverein gestaltet, wird sie mit ihren Basteleien noch einmal dabei sein.

Ansonsten haben die Organisatoren Unterstützung aus ganz unterschiedlichen Richtungen erhalten: Die Bäckerei Haupt ist ebenfalls zweimal dabei, in der Galerie Arkadenhof gibt es an zwei Nachmittagen Kunst und Geschichten, das Architekturbüro Augustin lädt zu einer dänischen Weihnachtsfeier ein, die Initiative Löbau lebt veranstaltet am 3. Advent einen fünfstündigen Markt, zu dem auch Görlitzer Vorlesepaten kommen...

Die Termine für den lebendigen Adventskalender zurück 1 von 26 weiter 27. November 15 Uhr Nikolaikirche: Fröhlich soll mein Herze springen, 16.30 Uhr Altmarkt Weihnachtsbaum-Anschalten 28. November Jeans Punkt Altmarkt 10: Alle Jahre wieder... 29. November Brasserie Haupt Sporgasse 1O: Oh es riecht gut 30. November Heilig-Geist-Kirche: Schöner die Worte nie klingen 1. Dezember Diakonie Johannisstraße 14: Lasst uns froh und munter sein 2. Dezember Galerie Arkadenhof: Wunderbares 4. Dezember Galerie Arkadenhof: Weihnachtsgeschichten 5. Dezember Buch-Lieschen Innere Zittauer Straße 3: Sterne an Dezembertagen 6. Dezember Schoko-Laden Badergasse 1: Der Nikolaus ist da; Stempel-Keßner/Gutenbergkeller Sachsenstraße 1: Gipfelgeschichten 7. Dezember Seniorenrat Rittergasse 7: Oma, Opa erzählen 8. Dezember Architekturbüro Augustin Zittauer Straße 28: Dänische Weihnacht 9. Dezember Katholische Kirchgemeinde: Süßer die Glocken nie klingen 11. Dezember 15 Uhr Löbau lebt Brunnenstraße 3: Fünf-Stunden-Adventmarkt 12. Dezember Familie Kniepert Blumenstraße 1: Ihr Kinderlein kommet 13. Dezember Zum alten Fliederbaum Blumenstraße 11: Diesmal schenken wir uns nichts 14. Dezember Alte Apotheke Altmarkt: Weihnachtlicher Aromazauber 15. Dezember Wobau Sporgasse 1: So viel Heimlichkeit 16. Dezember Brasserie Haupt Sporgasse 1: In der Weihnachtsbäckerei 17. Dezember Fantasie-Land Johannisstraße 15: Filzfiguren im Lichterglanz 18. Dezember 16 Uhr Nikolaikirche: Macht hoch die Tür 19. Dezember 15 Uhr DRK-Wohnanlage Äußere Zittauer Straße 4: Vorfreude schönste Freude 20. Dezember Wohlfühlladen Altmarkt 11: Weihnachtsstress adé 21. Dezember Familien Heinrich und Urban, Wettiner Platz 3: Morgen, Kinder, wird’s was geben 22. Dezember 16.30 Uhr Altstadtverein Johannisstraße 3: Romantik im Klosterhof 24. Dezember Christvespern zu den bekannten Zeiten Alle Termine beginnen 17 Uhr, außer bei angegebenen Zeiten

Die Organisatoren freut, dass so viele Löbauer sich beteiligen. Finanziell getragen wird das Ganze meist vollständig von denen, die die jeweilige Tagesaktion ausgestalten. Zu den Terminen und speziell am 22. Dezember will der Altstadtverein dennoch auf Spendensammlung gehen: Die Mitglieder wollen für das Löbauer Stadtmuseum sammeln. Das plant in Erinnerung an den Sechs-Städte-Bund eine neue Ausstellung, für die Holzarbeiten geplant sind, die an die Zeit des Bundes erinnern sollen. Und auch für den Tag der Sachsen wollen die Museumsmacher sich vorbereiten. Da Geld für solche Dinge aber Mangelware ist, will der Altstadtverein dem Museum hier unter die Arme greifen.

Daher wird am Donnerstag vor Weihnachten auch der vorzeitige Abschluss des Weihnachtskalenders im Klosterhof, direkt am Stadtmuseum gefeiert. Das Museum wird offen sein, draußen gibt es Grill und Glühwein, die Musikschule und andere Gruppen sorgen für einen schönen Rahmen. Interessierte können an Führungen in die Krypta der Johanniskirche und zur Geschichte des früheren Klosters teilnehmen.

Für den Altstadtverein ist das Organisieren solcher „Festveranstaltungen“, wie Sockel betont, Neuland. Er ist gespannt, wie Löbaus erste Ausgabe eines solchen Adventskalenders bei den Menschen in der Stadt ankommt. Wenn Interesse da ist, soll es 2017 auch wieder so eine Aktion geben. Schließlich hilft dies ja vielleicht auch dazu, dass nicht mit Einbruch der Dunkelheit im Winter die Menschen aus den Straßen der Stadt verschwinden, hofft Sockel.

Seinen Beginn hat der Adventskalender am Sonntag zum Wichteltag mit einem Konzert in der Nikolaikirche und dem feierlichen Anschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung auf dem Altmarkt. Dazu wird dann auch das Jugendblasorchester der Löbauer-Berg-Musikanten spielen.

