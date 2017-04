Löbau bekommt von Polizei kein Blitzgeld Die Stadt hatte moniert, dass die Polizei die Verfahren an den Kreis weiterleitet, wenn sie auf Löbauer Terrain blitzt.

Auf der Löbauer Bahnhofsstraße macht die Polizei Jagd auf Geschwindigkeitssünder. © Matthias Weber

Löbau. Die Stadt hat keinen Anspruch auf Einnahmen, die bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf Löbauer Gebiet erzielt werden. Das bestätigte jetzt die Sprecherin des sächsischen Innenministeriums, Patricia Vernhold, auf Nachfrage der SZ. Grundsätzlich darf die Polizei überall blitzen – auch in Orten, die diese Aufgabe aufgrund ihrer Größe generell selbst übernehmen. Das ist zum Beispiel in Löbau der Fall. Was mit den anhängigen Verfahren und Einnahmen geschehe, hat der Freistaat extra geregelt: „Für die durch den Polizeivollzugsdienst festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten liegt die Zuständigkeit für die Ahndung beim Landkreis oder der kreisfreien Stadt“, erklärt Frau Vernhold. Da Löbau selbst nicht kreisfrei ist, müsse die Polizei alles an den Landkreis weiterleiten, erklärt die Sprecherin.

Die Stadt Löbau hatte diese Verfahrensweise der Polizei in der Vergangenheit kritisiert, sagte jetzt Löbaus Haupt- und Ordnungsamtsleiter Guido Storch. Die Verwaltung war der Auffassung, dass Geschwindigkeitsübertretungen auf Löbauer Stadtgebiet generell von der Stadt weiterverfolgt werden müssen – egal, wer sie dort gemessen hat. (SZ/abl)

