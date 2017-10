Löbau bekommt eigenen Förster Ab Januar 2018 soll der Posten besetzt sein. Neben dem Baumbestand gehört auch die Pflege der Waldwege zu den künftigen Aufgaben.

Um den Wald in Löbau soll sich ab Januar 2018 ein Förster kümmern. Die Stadt hat sich zur Schaffung dieses Postens entschieden. (Symbolbild) © dpa

Löbau. Die Stadt Löbau will für ihren Stadtwald künftig einen eigenen Förster beschäftigen. „Wir haben eine Stelle ausgeschrieben und werden ein eigenes kleines Amt einrichten“, sagte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) im jüngsten Stadtrat. Ab Januar 2018 soll dieser Posten besetzt werden. Nun hoffe man auf vielversprechende Bewerber für die Förster-Stelle.

Der künftige Löbauer Förster soll sich nicht nur um den Baumbestand kümmern, sondern auch um die Pflege und Instandsetzung der Waldwege. „Daran müssen wir arbeiten“, so der Oberbürgermeister.

Die Stadt Löbau verfügt über knapp 1 800 Hektar eigenen Wald. 1 700 Hektar davon sind mit Bäumen bestückt. Ein Teil des Löbauer Waldes befindet sich zum Beispiel am Löbauer Berg, aber auch der Kottmar ist Stadtwald von Löbau. Des Weiteren hat die Stadt Löbau Flächen am Rotstein. Dominierend sind in Löbaus Wald derzeit Fichten. Das geht aus einer Bestandsaufnahme hervor, die Mitarbeiter des Sachsenforst jetzt vorstellten. (SZ/rok)

