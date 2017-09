Lockruf des Apfels Deutschlands meistgeerntetes Obst zieht derzeit Erntehelfer auf die Plantagen und Fachleute nach Bad Muskau.

So ein frischer Apfel schmeckt auch der sächsischen Blütenkönigin Laura I., die aber nicht verhindern kann, dass die Ernte in diesem Jahr weniger gut ausfällt als 2016. © dpa

Region/Bad Muskau. Kennen Sie einen Klarapfel?“, fragt Hans-Joachim Preil im Kult-Sketch „Der Gartenfreund“. „Klar kenn ich ’nen Apfel“, antwortet Rolf Herricht.

Klar kennt jeder dieses Obst, von dem es weltweit mehr als 30 000 Sorten gibt. Allein in Deutschland werden etwa 2 000 davon angebaut, aber nur rund ein Dutzend gibt es auch im Handel – wie Elstar, Gala, Gloster, Jonagold oder den Gelben Köstlichen, den der Handel unter seinem englischen Namen Golden Delicious anbietet. Warum es vor allem diese Sorten gibt und andere nicht, erklärt das Ernährungsportal eatsmarter.de so: „Es sind Apfelsorten, bei denen sich Aufwand und Ertrag am besten vereinbaren lassen, die keine hohen Ansprüche an Klima und Boden stellen, ein gutes Aroma haben und sich vielfältig in der Küche einsetzen lassen.“

Von keinem Obst verputzen wir mehr. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums isst jeder Deutsche pro Jahr rund 30 Kilogramm Äpfel. Da kann keine andere Frucht mithalten. Zurzeit läuft die Ernte der Vitaminspender, von denen es heißt, sie hielten den Doktor fern. Wobei sich die meisten Vitamine direkt unter der Schale befinden, bestätigt Claudia Ehrig vom Stadtgut Görlitz. Die Ernte wird schlechter ausfallen als im Vorjahr – aber da war sie auch überdurchschnittlich gut.

Das betrifft nicht nur die Oberlausitzer. Sachsenweit rechnen die Obstbauern in diesem Jahr mit 67 200 Tonnen. Das ist etwa ein Drittel weniger als 2016. Der Landesverband Sächsisches Obst schiebt das vor allem auf den Frost zur Blütezeit der Apfelbäume und nass-kaltes Wetter danach. Aber die Früchte, die gewachsen sind, sollen einen guten Geschmack und viel Süße mitbringen – dank reichlich Sonne im Juli. Vor allem Gala, Jonagold und Elstar wachsen auf sächsischen Plantagen. Weil aber nicht nur in Sachsen und ganz Deutschland in diesem Jahr weniger Äpfel geerntet werden können, sondern in anderen Ländern Europas auch, rechnet der Landesverband Sächsisches Obst mit steigenden Preisen.

Das Görlitzer Stadtgut, das sich auf ökologischen Landbau spezialisiert hat, baut auf etwa 35 Hektar rund 20 verschiedene Apfelsorten an, hinzu kommen rund sieben Hektar Streuobstwiese. Die hier geernteten Äpfel gehen vor allem in den Naturkost-Fachhandel, berichtet Claudia Ehrig. Wer sie direkt im Stadtgut kaufen möchte, kann das montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr.

Wer die gesunden Früchte lieber selbst ernten will, kann das bei Stolle-Obst in Schirgiswalde. An der Apfelanlage Wehrsdorfer Straße sind Selbstpflücker vom 3. bis 14. Oktober, täglich zwischen 7.30 und 17 Uhr, willkommen. Zur ersten Selbstpflücke auf einer anderen Plantage kamen vor wenigen Tagen mehr als 250 Leute und nahmen insgesamt rund 6 000 Kilogramm Äpfel mit nach Hause. Bernhard Stolle und seinem Unternehmen machten in diesem Jahr Hagelschäden zu schaffen, trotzdem rechnet der Schirgiswalder noch mit einer normalen Ernte. Auf seinen Plantagen reifen vor allem Boskoop, Idared, Jonagold, Gelber Köstlicher und Pinova.

Alles Äpfel – aber die Sorten unterscheiden sich schon voneinander. Der Boskoop enthält viel Säure, Gala geht mehr ins Süßliche, Idared kommt sehr saftig daher. Wer ganz Rotbäckige mag, ist bei Elstar richtig, der Name des Gelben Köstlichen wiederum spricht für sich. Braeburn besteht aus sehr festem Fruchtfleisch, Shampion ist eher etwas für Freunde mürber Früchte.

Der Apfel ist schon eine Wissenschaft für sich. Vor rund 4 000 Jahren brachte die Völkerwanderung die Früchte aus dem Kaukasus mit nach Westen. Alma Ata, die ehemalige Hauptstadt von Kasachstan, heißt übersetzt nichts anderes als Stadt der Äpfel. Und auch nach so vielen Jahrhunderten sind die Früchte immer noch für Überraschungen gut, weiß Georg Schenk vom Genießer-Netzwerk Slow Food: „Es werden immer wieder verschollen geglaubte Sorten entdeckt.“

Spezialisten vor allem aus osteuropäischen Ländern bringen solche Äpfel in jedem Jahr mit nach Bad Muskau zu den Mitteleuropäischen Pomologentagen. Diese finden von morgen bis zum Sonntag im Fürst-Pückler-Park statt, die Organisatoren erwarten bis zu 40 Obst-Fachleute aus Polen, Tschechien und Deutschland.

Während die Experten fachsimpeln, können interessierte Besucher kosten und kaufen. Am Sonnabend lädt von 11 bis 18 Uhr die historische Baumschule im polnischen Teil des Parks zum Pflanzen- und Früchtemarkt ein. Am Sonntag laden der Pomologenverein und die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau zum Apfel- und Genusstag in die Orangerie ein. Von 10 bis 17 Uhr dreht sich hier alles um Obst, vor allem um Äpfel. Und wer eine unbekannte Obstsorte fachmännisch bestimmen lassen will, kann sich an die anwesenden Experten wenden.

