Lockruf an den Raufußkauz Die Möbelwirtschaft unterstützt den Bau von Nisthilfen. Die dürfen überall hin, nur nicht in den Nationalpark.

„Möbel für Tiere“ ist eine Gemeinschaftsaktion von Nationalparkverwaltung, Junior-Rangern, Hohwald-Werkstätten der Lebenshilfe, Europarc Deutschland und der Europa-Möbel-Umweltstiftung. Die Nationalparkwächter und besonders die Kinder hoffen nun, dass die „Möbel“ von Vögeln und Insekten gut angenommen werden. © Kristin Richter

Gut gesichert mit Klettergurt und Seil steigt Karoline die Leiter hinauf und befestigt den Nistkasten für den Raufußkauz in knapp vier Metern Höhe. Den passenden Baum dafür hat Nationalparkwächter Marco Hänsel ausgesucht. Es ist eine stabile Eiche im Wald an der alten Hohburkersdorfer Straße bei Lohmen. Hier ist Marco Hänsel jetzt mit der Gruppe der Junior-Ranger aus der Lohmener Grundschule im Einsatz und hofft, dass ein Raubvogelpaar bald die Behausung annimmt.

Nisthilfen im Nationalpark Sächsische Schweiz? Soll dort nicht die Natur sich selbst überlassen werden? „Das Waldgebiet gehört nicht zum Nationalpark“, erklärt Hanspeter Mayr, der Sprecher der Nationalparkverwaltung. Der Forst gehört zu den etwa 600 Hektar Wald, die zwar von der Nationalparkverwaltung betreut werden, aber vom Sachsenforst ganz normal bewirtschaftet werden.

Über die Holzproduktion freut sich zwar die Wirtschaft – unter anderem die Möbelindustrie –, der Vogelwelt ist das allerdings weniger zuträglich. In bewirtschafteten Forsten fehlen meist alte oder marode Bäume mit Bruthöhlen. Um da einen Ausgleich zu schaffen, hängen die Nationalparkwächter jetzt Nisthilfen für Raufußkauz, Schleiereule und Meisen auf. „Aber nur außerhalb des Nationalparks“, erklärt Mayr. Auch für Fledermäuse, Hornissen und Hummeln sind Behausungen da, die jetzt in den Wald geschafft werden.

Gebaut wurden sie in den Hohwald-Werkstätten der Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital. Die Einrichtung arbeitet schon länger mit der Nationalparkverwaltung zusammen. Ehrenamtlich gibt es einmal im Jahr einen Arbeitseinsatz. Da wird mal beim Aufbau einer Schutzhütte geholfen oder es werden Gräben wieder funktionstüchtig gemacht.

Der entscheidende Impuls für die Nist- und Überwinterungshilfen kam von der Europa-Möbel-Umweltstiftung. Die finanziert das Projekt „Möbel für Tiere“, zu dem auch das Dutzend Nisthilfen in der Sächsischen Schweiz gehört.

Hoffen auf die Schleiereule

Die größte Hütte wurde für die Schleiereule gebaut. In der Nationalparkverwaltung hofft man, sie so wieder in der Sächsischen Schweiz ansiedeln zu können. „Derzeit sind uns keine Brutpaare bekannt“, sagt Ulrich Augst, Mitarbeiter für Artenschutz bei der Nationalparkverwaltung. Dankenswerterweise habe sich jemand aus Lohmen gefunden, der die Nisthilfe auf seinem Dachboden aufstellen will. In Großenhain habe das funktioniert. Es sei allerdings Geduld gefragt. Augst selbst hat zu Hause eine Turmfalkenkiste. „Die wurde erst im vierten Jahr angenommen“, sagt er.

Mit dem Aufhängen der Nisthilfen ist das Projekt auch für die Kinder nicht beendet. Die Junior-Ranger prüfen in regelmäßigen Abständen, ob die Behausungen bewohnt sind. Außerdem müssen die Kästen ab und an gereinigt werden.

Angebracht werden sie in Waldflächen des Sachsenforsts in Papstdorf, Königstein und Lohmen sowie im Stadtwald von Bad Schandau. Die Hummelkiste kommt auf die Erlebniswiese an der Sellnitz. Die Junior-Ranger lernen in den Grundschulen der vier genannten Orte. Meist sind es Kinder der dritten und vierten Klasse. „Das ist ein nachhaltiges Projekt und trägt natürlich auch zur Umweltbildung bei“, erklärt Jens Posthoff, der Freiwilligen-Koordinator in der Nationalparkverwaltung.

Die freut sich über alle freiwilligen Helfer. „Die leisten jährlich etwa 6 000 Arbeitsstunden für den Schutz der Natur in Sachsens einzigem Nationalpark und dem umgebenden Landschaftsschutzgebiet“, berichtet Sprecher Hanspeter Mayr. Sie kümmern sich um die Bewachung der Horstschutzzonen, die Erfassung und den Schutz von Fledermäusen, um Untersuchungen zur Familie der Bilche und den aktiven Schutz vor Erosion.

Karoline und ihre Ranger-Freunde sind nun gespannt, ob der Nistkasten angenommen wird. Der Raufußkauz ist die mobilste Eulenart. „Der Vogel siedelt sich da an, wo das Nahrungsangebot gut ist“, erklärt Augst. Ändert sich das, sucht sich der Kauz ein neues Revier. Vielleicht zieht aber auch ein Waldkauz in den Kasten ein, der brütet als einer der Ersten – oft schon im Februar.

zur Startseite